連10月衰退…外銷接單 今年恐收黑

2019-09-20 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江睿智 ／台北報導



經濟部昨天發布今年八月外銷接單金額為四○○點五億美元，年減百分之八點三。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部昨天發布今年八月外銷接單金額為四○○點五億美元，年減百分之八點三，呈現連續十個月衰退。儘管iPhone 11剛上市，但我資訊通信產品八月接單跌幅也近一成，智慧手機下單偏保守。由於全球貿易紛爭起伏不定，市場保守觀望，今年全年接單金額難超越去年五一一八億美元，換言之，今年全年接單恐呈負成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，往年下半年都是接單旺季，第三季會比第二季好，第四季會比第三季好，但全球貿易紛爭不斷，最後表現要回歸到市場終端需求。再加上去年下半年都是高基期，僅去年十二月基期較低，因此單月接單最快要到十二月才有望轉為正成長。

至於今年全年接單年增率是否正成長？她進一步分析，今年接單金額若要拚正成長，在剩下來的四個月，平均每月接單金額須達五百二十億美元，「達成的困難度相當高」。

今年八月外銷接單減幅較預期擴大，七大接單貨品全面衰退；其中我接單主力資訊通信產品年減百分之九點七，主要有兩大原因，第一是筆電廠因應美中貿易戰提前於第二季拉貨，以致八月需求減少。第二是智慧手機下單相對保守。

黃于玲分析，若觀察六至八月筆電下單，整體需求並未減少，因此預期未來筆電需求不致減少。至於智慧手機，她則表示，九月各大手機品牌陸續發表新品，但因應全球經濟成長放緩，因此下單保守；通常會視實際銷售狀況再補單，是否因此智慧手機銷售不佳，還要進一步觀察。

至於傳統貨品，則受美中貿易紛爭及全球景氣放緩影響，市場需求疲弱，加上國際原物料價格低於去年同期，致接單均呈兩位數負成長。

展望未來，黃于玲表示，全球貿易紛爭起伏不定，恐抑低外銷接單成長動能，但隨著智慧手機、穿載裝置等新品陸續上市，歐美年終旺季備貨潮啟動，加上5Ｇ基礎建設、物聯網、人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用持續擴增，外銷訂單有望逐步回溫。