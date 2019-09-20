巨鷗跨界協助 緞帶王觀光工廠推智慧APP

2019-09-20 21:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



巨鷗跨界創新聯盟旗下魔方數位，今(20)日宣布協助亞洲首創的緞帶王觀光工廠科技轉型，導入「FunMore樂趣多」智慧導覽導購平台，並推出智慧APP，整合線下消費和線上體驗，將服務務延伸創新再升級。

「FunMore樂趣多」榮獲台灣多項技術應用大獎，同時也導入九族文化村、澎湖智慧觀光、日月潭智慧觀光等，今天再加入彰化鹿港彰濱工業區的緞帶王觀光工廠，同時舉行觀光工廠APP啟動儀式。

緞帶王觀光工廠八年前成立至今，不斷推陳出新，除了緞帶主題吸引民眾前往參觀，近幾年推出的彩虹步道，更是成為IG網紅拍照熱門景點。

今年透過經濟部服務業創新研究計畫(SIIR)申請，發展智慧創新的緞帶王觀光工廠APP，整合了線下消費和線上體驗，將服務延伸創新再升級。

民眾可透過APP獲得更多觀光工廠內資訊，無論是景點導覽、彰化縣旅遊週邊資訊等。APP也有刺激的闖關集章、刮刮卡遊戲，讓民眾在緞帶王APP上面，發現更多有趣的事物，豐富參觀緞帶王的樂趣。

巨鷗跨界創新聯盟智慧城鄉處副處長林嘉豪表示，FunMore智慧導覽導購平台能協助台灣及國外傳統觀光場域，增進與民眾互動及提升人流，提供營運單位達到集客、體驗、樂趣、消費，與智能分析電商的五大數位商務目標。

林嘉豪說，緞帶王觀光工廠希望藉由經濟部SIIR計畫執行，思索大中部城鄉如何共享資源及共創價值達共好經濟。

因此除推動彰化觀光旅遊產業外，更跨區台中好禮協會和彰化縣旅遊產業協會，導入緞帶王APP數位內容服務，如結合FunMore內的AR闖關得好禮、樂透刮刮卡與雙品牌直播及實體場域，專區展售等進行異業合作。

今年度結合彰化縣地方文化及行銷活動推出AR及O2O平台，讓許多年輕族群對傳統文化產生興趣進而產生消費。