菸酒公司拚新南向 將以委託代工進入越南拓展東協市場

2019-09-20 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



面對台灣菸酒消費市場的飽和與競爭，台酒公司董事長丁彥哲表示，國際化一直是台灣菸酒公司的重點經營策略。國營事業至國際上拓點難免有包袱，丁彥哲表示，計劃以授權經銷暨委託代工模式進入越南啤酒市場，並進而拓銷至東協其它國家，使台灣啤酒在國際市場上更上一層樓。

索羅門群島日前宣布與台灣斷交，今天吉里巴斯也斷交，外傳海地、吐瓦魯與台灣的外交關係也可能生變。我國外交環境艱困，國營事業要國際拓點也不容易，丁彥哲坦言，原本要至越南設分公司，但因越南要求以「中國台灣」設籍而喊卡。

「我們還是一步一腳印規劃外銷，」丁彥哲說，決定不設分公司後，計劃改以授權經銷暨委託代工模式進入越南啤酒市場，以突破高關稅之門檻。他指出，越南市場很大，南北不同，授權代工也可「省掉自己去打通路的成本」。因為東協各國之間有關稅優惠，透過越南還可以將銷售點延伸至其他東協市場。

因應新南向市場商機，近年除持續推廣台灣啤酒、威士忌、泡麵等熱銷產品外，台灣菸酒公司已加緊新南向國家市場佈局。在全球的佈局中，近年來更積極開拓新南向市場及其他歐美市場，同時以南投酒廠OMAR威士忌、台灣啤酒為拓展新市場之重點產品。

丁彥哲表示，今年是調整的一年，市場產品定位要重新盤整，改變經營型態，降低營運及行銷費用，將毛利率提高。預期今年營收下降，但盈餘提高。台菸酒全年盈餘有望達到2018年74億元水準，但營收將呈現小幅衰退，預計低於去年714億元。

在啤酒方面，菸酒公司以具備台灣水果特色的水果啤酒帶動台灣啤酒外銷市場營收成長，2018年外銷美國啤酒成長150%，並成功打入其他海外市場如俄羅斯、帛琉、英國、瑞典等國家。

菸酒公司的OMAR威士忌獲獎無數，菸酒公司自2016年首度外銷歐洲後，陸續拓展至東南亞、日本、韓國、美國、俄羅斯、中國等地，並且針對歐洲市場以具台灣特色的「YUSHAN」威士忌品牌拓銷，YUSHAN威士忌於歐盟銷售屢創新高。

菸酒公司表示，台酒花雕雞、麻油雞等酒香泡麵不僅在台灣泡麵市場名列前茅，更有許多海外客戶慕名而來，目前在港澳、紐澳及馬來西亞皆已有經銷商並陸續上架銷售；另為克服新加坡AVA肉品認證期程，為掌握當地商機，108年將先出口肉品少於5%的白酒怕式達及酒香拌麵。