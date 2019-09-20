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高市府要求興達電廠 10月起一半燃煤機組停止運轉半年

2019-09-20 19:14經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

為因應空品不良期間即將來臨，高雄市環保局除採取一籃子減排措施之外，更率先全國透過許可核發方式，要求最老舊的興達電廠4部燃煤機組，必須自10月起的秋冬共六個月停止2部機組運轉，另外剩下的2部機組，也必須減煤三成五，以減少空品不良期間的污染排放！高雄市是第一個透過許可條件，要求部份燃煤機組停止運轉的地方政府。

環保局表示，台電日前在興達電廠更新汰舊的環評審查大會時，就已經承諾秋冬六個月4部燃煤機組減半運轉及減煤三成；但環保局堅持高雄市空污問題嚴重，環評的承諾不能等到開發或營運階段，必須從今年10月就要當場兌現，所以重新核發興達電廠操作許可後，透過操作許可證的限制，強制台電立即落實10月起停止運轉興達電廠2部燃煤機組，同時要求減煤也比原本承諾的三成還要更多。

相較之前要求興達電廠秋冬1部機組停機三個月，此次2部機組停機六個月，加重秋冬空污減排力道，與105年實際用量相較，生煤減少210萬公噸，相當於10月至隔年3月秋冬期間總減煤量達67.5%，估計可減少污染排放2,714公噸，包括總懸浮微粒448公噸、硫氧化物1,140公噸及氮氧化物1,126公噸。

除了電廠秋冬停機減煤，高雄市還配合加嚴燃燒設備排放標準、工廠減量協談、總量管制、改燒天然氣鍋爐等措施，讓工廠排放量比去)年同期減少，目前減少了超過3.2座中油大林煉油廠的硫氧化物年排放量；另外也推動商業鍋爐等小型鍋爐補助改燒天然氣，已有204座申請。

交通污染部份，高雄港商船已全面限用含硫份0.5%以下的燃料油，老舊二行程機車淘汰18,362輛、老舊一二期柴油大客貨車淘汰935輛，數量分居全國一、二名，都降低了空氣污染。

在一籃子減排措施之下，高雄市今（108）年各項空氣品質指標都達歷年最佳，1～8月空氣品質良率（AQI≦100的站日數比例）達78.9%，與歷年同期相比首度突破7成5，較去（107）年同期74.7%增加4.2%，細懸浮微粒（PM2.5）國家標準檢測方法（手動監測）濃度，也從去（107）年同期（1～8月）的20.3微克/立方米降至19.2微克/立方米，減少了5.4%。

高雄市今年度接下來還會續推高雄市電力設施加嚴標準、公私場所限用含硫份小於0.3%燃料油等措施，預估在三年內可再污染減量超過一萬公噸，環保局表示空污減排的腳步不會停止，將會繼續衝刺，讓高雄市早日成為空氣品質完全符合國家標準的永續城市。

電廠環保

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