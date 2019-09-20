國際半導體展 15T台灣永續供應循環經濟聯盟正式組成

2019-09-20 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱即時報導



永續與循環經濟思維引領全球，於國際間掀起一波熱潮，更為政府重要施政的方向及企業穩定經營的基石，為促進循環經濟的商業模式在台灣逐步落實，並達成產業綜效，社團法人台灣永續供應協會（TASS）及 SEMI 國際半導體產業協會號召共15個公協會，於今年SEMICON Taiwan國際半導體展正式組成「15T台灣永續供應循環經濟聯盟」，以創新與踏實的策略，攜手合作成就永續共榮平台，以期讓世界看到台灣產業的團結，開創科技永續新格局。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，循環經濟為近年新興的名詞，最大的好處，就是增加我們的資源循環，創造許多就業機會，減少地球資源的浪費。台灣面對這股浪潮，雖富挑戰性，但也充滿機會，期許現場的業者、公協會代表與政府共手，共同追求永續發展與綠色成長，兼顧環境保護、經濟成長與社會進步，遂能掌握商機、引領潮流。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，因應全球「永續發展Sustainability」重要議題與發展趨勢，TASS於2017年正式成立，呼應「永續供應、循環經濟」二大訴求，以「創新、永續、共榮、踏實」的願景持續發展相關業務，感謝經濟部、環保署、高雄市政府擔任指導單位，以及日月光文教基金會的長期贊助。

SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸提及，SEMI服務半導體產業，創新前瞻科技趨勢，以客戶角度思考、找尋契機，而隨著全球高科技產業逐步升級智慧製造，加上國際對環境、產業永續以及企業社會責任的呼籲，身為台灣永續供應循環經濟15T的ㄧ員，SEMI期許藉由聯盟的籌組，可與國內業者共同突破線性經濟的框架，並將台灣的成果推向國際市場，以發掘更多永續商機，協助產業在全球循環經濟的浪潮下開創新局。