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2019期貨之王再起！日盛期貨外期交易競賽開戰

2019-09-20 15:35經濟日報 記者周克威╱即時報導

近年國內投資人日漸關注全球市場，積極找尋多樣化的投資標的，各種國外期貨成為投資人的關注重點。同時，隨著中美貿易戰膠著，美國總統川普頻頻發話出招，使得全球股匯市波動加劇，投資人紛紛透過國外期貨市場創造財富。

順應此投資趨勢，日盛期貨將於10月1日起舉行為期近三個月的「2019誰敢來戰─期貨之王交易競賽」，競賽涵蓋全球各地指數、外匯、利率、能源與農產品等期貨商品，更提供優渥獎勵，吸引各路頂尖好手參賽。

相對於國內投資標的，國外期貨能提供多市場、多時段與多品類的投資選擇，從道瓊、S&P 500等股價指數，到外匯、利率，乃至原油、黃金、玉米、黃豆等商品標的，滿足投資人各種投資偏好與交易需求。

時隔兩年，日盛期貨再次舉辦「2019誰敢來戰─期貨之王交易競賽」，吸引各路投資人參與國外期貨競技場，分為簽到王、交易王與效益王，只要簽到下單即送點數，每日效益前20名再加送點數，點數累積天天送。

三項點數合計前三名，贈送紅利15,000、12,000 、8,000點。登入日盛好集利點數兌換，有百樣商品任您選。9月23日即可提前報名參加，10月1日~11月29日例行賽、12月2日~-12月20日季後賽點數雙倍計算，即日起也能在活動網站上線上開戶，把握時間搶得先機。

競賽期間，參賽者可透過活動網站瞭解每日戰況、觀看日盛期貨顧問提供的獨家解析賽事分析、掌握外期商品走勢，觀賽者也能分享猜盤好禮送，並Tag三名好友，推薦人即可參加抽獎，越早邀請越多朋友成功加入，抽獎機會就越多！

期貨外匯貿易戰

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