搶救秋冬空汙！興達電廠10月起兩燃煤機組停止運轉半年

2019-09-20 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台電興達電廠1、2號燃煤機組操作許可今年11月到期，高雄市環保局透過許可核發方式，要求最老舊的興達電廠4部燃煤機組，必須從秋冬10月起六個月、停止兩部機組運轉，剩下的兩部機組也必須減煤三成五，以減少空品不良期間的汙染排放。興達電廠表示，希望在電力供給與環評空汙間取得平衡，台電會盡力配合，也希望不要造成電力缺口。

高雄市成為第一個透過許可條件，要求部分燃煤機組停止運轉的地方政府。今年7月的環評委員會大會，審查通過興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書，經濟部次長曾文生同意承諾興達電廠在秋冬六個月，4部燃煤機組減半運轉及減煤三成。

環保局空噪科長黃家俊表示，但保局堅持高雄市空汙問題嚴重，環評的承諾不能等到開發或營運階段，必須從今年10月就要兌現，所以重新核發興達電廠操作許可後，透過操作許可證的限制，強制台電立即落實10月起停止運轉興達電廠兩部燃煤機組，另兩組燃煤機組需減煤三成五。

環保局統計，相較之前要求興達電廠秋冬1部機組、停機三個月，此次2部機組、停機六個月，加重秋冬空汙減排力道，與105年實際用量相較，生煤減少210萬公噸，相當於10月至隔年3月秋冬期間總減煤量達67.5%，估計可減少汙染排放2714公噸，包括總懸浮微粒448公噸、硫氧化物1140公噸及氮氧化物1126公噸。

台電興達電廠副廠長許家豪表示，台電也希望在電力供給與環保空汙間取得平衡，10月會先安排兩座燃煤機組停機，但在加嚴部分，在環評大會承諾的是剩下的兩部燃煤機組減煤「三成」，但環保局要求必須減煤「三成五」，台電內部還要再檢討因應，原則上會配合。