海期交易熱絡 日盛期貨辦海外期貨交易競賽

2019-09-20 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



近年國內投資人日漸關注全球市場，積極找尋多樣化的投資標的，各種國外期貨成為投資人的關注重點。同時，隨著中美貿易戰膠著，美國總統川普（Donald Trump）頻頻發話出招，使得全球股匯市波動加劇，投資人紛紛透過國外期貨市場創造財富。順應此投資趨勢，日盛期貨將於10月1日起，舉行為期近三個月的「2019誰敢來戰 ─ 期貨之王交易競賽」，競賽涵蓋全球各地指數、外匯、利率、能源與農產品等期貨商品，更提供優渥獎勵，吸引各路頂尖好手參賽。

相對於國內投資標的，國外期貨能提供多市場、多時段與多品類的投資選擇，從道瓊、S&P 500等股價指數，到外匯、利率，乃至原油、黃金、玉米、黃豆等商品標的，滿足投資人各種投資偏好與交易需求。

時隔兩年，日盛期貨再次舉辦「2019誰敢來戰 ─ 期貨之王交易競賽」，吸引各路投資人參與國外期貨競技場，分為簽到王、交易王與效益王，只要簽到下單即送點數，每日效益前20名再加送點數，點數累積天天送。

日盛期貨說，三項點數合計前三名，贈送紅利15,000、12,000、8,000點。登入日盛好集利點數兌換，有百樣商品任您選。

9月23日即可提前報名參加，10月1日~11月29日例行賽、12月2日~12月20日季後賽點數雙倍計算，即日起也能在活動網站上線上開戶。