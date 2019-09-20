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環團爭中火減煤年限 中市府：明年1月26日前應減煤4成

2019-09-20 10:33聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市政府今舉行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例釋疑聽證會」，主婦聯盟環境保護基金會台中分會等多個環團舉行記者會，認為台中電廠應於109年1月26日前完成減煤4成，而非明年起才要求，要求市府依法行政。中市府環保局表示，藉今年底中火機組許可證審查時機，要求中火明年1月26日前，生煤實際「使用量」降至1104萬噸，讓汙染排放創新低。

主婦聯盟台中分會許心欣表示，5月中與環境權保障基金會等團體向台中市議會請願，要求針對管制生煤條例的達成年限舉行聽證會釐清，未料議會竟將請願案推給市府辦理，而由本身就是爭議對象的環保局來主辦聽證會，等於「球員兼裁判」、「被告兼主席」，非常荒謬。

許心欣說，生煤條例第3條「4年內減少生煤使用量4成」的達成年限，此條例公布日為105年1月26日，4年內就是「109年1月26日前」，中火生煤使用量應在108年就低於1104萬噸，而非109年起才要求。

許心欣強調，生煤減量的計算基礎也應從公告日起算，若以中火105年生煤使用量1773萬噸為基準年，減量4成需減少709萬噸，因此今年中火的生煤使用量上限應為1064萬噸，而非先前以103年1839萬噸為基準，減735萬噸降至1104萬噸，必須再多減40萬噸。

中市府環保局指出，依據台中市生煤管制條例，4年內減少生煤使用量40%，即在109年1月26日前，中火的生煤使用量需從103年的生煤使用量1839萬公噸降至1104萬噸。

環保局說明，依據總量管制的精神，取7年內中火完整操作年度的生煤最大量，作為計算基準量。經查103年中火生煤使用量1839萬噸是歷年新高，因此減煤4成以103年的使用量作為基礎，在法理上較無爭議。

台電指出，電業法賦予台電供電義務，台電責無旁貸，地方政府主張減煤，台電也會在能力範圍內努力配合。台電也持續正視空污改善，並朝此方向規劃執行，請地方政府提出的減煤要求應務實且適法，勿讓台電因執行地方政府的減煤要求而無法善盡供電義務，陷入衝突與為難。

針對直接減煤4成、現有燃煤機組立刻除役等躁進式減煤。台電強調，這些做法直接影響電力供應。近5年資料顯示，全國用電持續成長，107年較103年用電量大幅增加131億度，台電公司肩負穩定供電任務，並推動各項環保改善計畫及逐步增氣減煤的做法，但能源轉型及減煤增氣需時間，須按部就班逐步達成，不可躁進式減煤。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會等多個環團今天舉行記者會，認為台中電廠應於109年...
主婦聯盟環境保護基金會台中分會等多個環團今天舉行記者會，認為台中電廠應於109年1月26日前完成減煤4成，而非明年起才要求，要求市府依法行政。記者余采瀅／攝影
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主婦聯盟環境保護基金會台中分會等多個環團今天舉行記者會，認為台中電廠應於109年...
主婦聯盟環境保護基金會台中分會等多個環團今天舉行記者會，認為台中電廠應於109年1月26日前完成減煤4成，而非明年起才要求，要求市府依法行政。記者余采瀅／攝影
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