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國泰金最新調查：逾七成民眾任職企業 明年不會調薪

2019-09-20 09:02經濟日報 記者陳美君╱即時報導

國泰金最新調查指出，景氣與就業展望樂觀指數小跌，薪資展望與大額消費意願下滑。示意...
國泰金最新調查指出，景氣與就業展望樂觀指數小跌，薪資展望與大額消費意願下滑。示意圖／ingimage授權
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國泰金控今（20）日公布9月國民經濟信心調查結果顯示，貿易紛爭持續，經濟與股市樂觀情緒微降，風險偏好下滑。

國泰金今日也公布了「時事題」調查，民眾對於任職單位是否調薪與調薪幅度的看法。

根據8月14日基本工資審議委員會決議，自2020年1月1日起，基本月薪增加700元至23,800元，時薪則調升8元至158元。

國泰金本次調查結果顯示：有高達72.3%的民眾，認為任職的單位在2020年不會跟進基本工資決議而調薪，僅27.7%的民眾認為任職單位會調薪。

此次基本工資審議委員會決議下，月薪與時薪的調幅皆比去年低，月薪調幅約3%，低於去年的5%，時薪調幅5.33%亦較去年的7.14%低。

本次調查結果顯示：整體平均薪資上調幅度的預期值約為0.89%，其中有61.9%的民眾認為任職單位在2020年薪資將維持不變，30.4%的民眾認為調薪幅度在0~3%，僅7.7%的民眾預期薪水漲幅會超過3%。

國泰金最新調查指出，景氣與就業展望樂觀指數小跌，薪資展望與大額消費意願下滑。

7月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連7月上升，同時指標微幅改善，景氣持續走緩。然而，8月下旬美中貿易戰再升級，美8月ISM製造業指數三年多來首次跌破榮枯線，本月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別降至-27.2及-22.5，民眾的就業展望樂觀指數也小跌至-31.9，但三者均未跌破去年11月以來的低點。

儘管基本工資調漲，但民眾的薪資上漲預期指數小幅下滑至-0.5。民眾的大額消費意願指數連2月下降，為8個月以來首次轉為負值。

另外，民眾對經濟成長率的預期持穩，對全年通貨膨漲的預期則下滑。

近期台灣公布的經濟數據相對穩健，本月調查結果顯示，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.2%的水準，認為可能會跌破2%的比例連續三個月下降，來到23.4%。

在通膨方面，物價上漲感受指數雖因天候推升8月菜價而回升，但全年民眾平均通膨預期值下降至0.83%，且認為今年通貨膨脹率會低於1%的民眾也上升至73.1%（8月：62.5%），顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

國泰金表示，股市樂觀情緒微幅下跌，對風險偏好程度減弱：受美、中貿易戰與英國脫歐的不確定性影響，投資人謹慎交易，全球股市近期區間震盪。

本月調查結果顯示民眾股市樂觀指數微幅下跌至-16.3（8月：-15.9），而民眾的風險偏好程度則大幅下降至-5.7（8月：-2.2），顯示民眾轉趨保守，對於風險的偏好程度減弱。

國泰金控景氣對策信號薪資

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