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循環經濟論壇 談產業趨勢

2019-09-20 02:36經濟日報 記者李珣瑛／台北報導

循環經濟商機正夯，財團法人資源循環台灣基金會規劃「2019亞太循環經濟論壇—新契機」預定10月16日登場，將分享全球循環經濟的產業趨勢，以及台灣企業實踐的成果。

此次邀請英國、德國、丹麥、新加坡、中國與大陸日本等14位國際講者、49家台灣實踐單位演講，並安排生物、紡織、金屬、塑膠、產業共生等五條循環經濟參訪路線，讓400位海內外參與者深入理解與交流，探討循環經濟趨勢下的新契機，找出適合亞太地區的循環路徑。

這場盛會在高雄舉行，為期三天，基金會昨（19）日與指導單位經濟部與環保署、合辦單位工研院及台糖、台電、中油、中鋼等舉辦記者會，替首屆論壇暖身。

經濟部次長曾文生表示，經濟部去年推出「循環經濟推動方案」，規劃先從提升中油、中鋼、台電、台糖等國內重要物料循環出發，逐步落實「循環經濟」政策，希冀促成「產業共生」、「資源共用」、「環境共享」三贏局面。

循環台灣基金會董事長黃育徵表示，循環經濟之中沒有所謂的廢棄物，只有被錯置的資源，要把資源放對位置，產生價值，需要跨產業、跨領域的系統合作。

工研院副院長彭裕民認為，工研院持續進行技術力創新，聯結台灣各重要企業共同思考解決方案。

經濟部工研院

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