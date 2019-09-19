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金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

沒錢沒人做不了？推動校園防災，「他」是關鍵核心

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

2019-09-19 21:01聯合新聞網 綜合報導

金車企業知名的產品之一伯朗咖啡。 圖／聯合報系資料照片
金車企業知名的產品之一伯朗咖啡。 圖／聯合報系資料照片
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台灣老牌飲料廠商金車公司所出產的咖啡系列深受消費者喜愛，價格和其他同款咖啡品牌相比也較便宜，讓一名網友在論壇PTT上稱讚是「低調的台灣之光」。貼文引來網友討論，還有在地宜蘭人爆料「很多宜蘭人當金車司機賺到買房」。

這名網友寫道金車企業的產品有最低調奢華的波爾水，還有老牌伯朗咖啡，他還稱讚伯朗曼特寧咖啡凍漲25年沒漲過價，就算是伯朗咖啡，在超商也只不過從20元漲到23元，一般賣場更只有17元，堪稱是良心企業。還有噶瑪蘭跟柏克金，曾拿過金牌獎，「這麼優質的企業是不是台灣之光啊？」

網友們也分享自己喜歡的金車產品，「伯朗就是要喝罐裝才對味」、「麥根沙士超讚」、「他們還有鄉民最推薦的漢寶蚵仔味細麵」、「漢寶泡麵+1」、「葛瑪蘭威士忌可以跟正統蘇格蘭拚就知道多厲害了」、「奧利多水是台灣最強的碳酸飲料」、「他們的黑麥汁是小孩也能接受的」、「當兵時超愛喝他們的波爾葡萄柚飲料」、「罐裝咖啡在德國和土耳其很夯」；還有人表示「這討論不少次，沒股票上市的強者」、「有錢不用上市，這才是優良公司」。

金車集團是國內的老字號食品集團，已有62年歷史，雖然未上市但實力驚人，從化工品起家後，逐漸向咖啡、食品、飲品、生技、威士忌、啤酒、咖啡通路、餐廳等拓展，目前也是本土唯一跨足威士忌、啤酒生產的企業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PTT

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