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長華科技也回台投資！台商回流投資累計近6,000億元

2019-09-19 18:30經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今(19)日通過長華科技、復盛精密工業、技嘉科技、全漢企業、昭輝實業、衡欣醫療器材6家台商回台投資計畫，估計帶來逾84億元投資、783個本國就業機會。

截至目前，經濟部已有140家廠商回台投資計畫，累計投資金額逾5,926億元，逼近6000億元，可帶來52,277個本國就業機會。

經濟部引述全球知名信評機構惠譽日前表示，政府政策推動促使台商資金回流，帶動整體經濟動能逆勢上升，使台灣成為美中貿易戰中亞洲唯一受惠經濟體。經濟部認為，台商回流成效已獲國際認證。

經濟部表示，今日獲通過的長華科技，看準5G通訊、AI、自駕車、VR/AR可穿戴裝置、無人機與機器人等相關應用崛起，勢必帶動半導體產業需求與金屬導線架成長，決定收購日本住友集團子公司SH Materials亞太公司（SHAP）全數股權，轉型投入IC封裝導線架，一躍成為全球主要IC 基板領導廠商。美中貿易戰後，為了因應封測廠客戶返臺擴廠及國外客戶轉單需求，規劃投資30億元於高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備，供應客戶所需的封裝材料導線架，以創造新優勢與新能力，擴大導線架市占率，可帶來141個本國就業機會。

經濟部指出，復盛精密的IC及LED導線架主要應用於半導體封測及光電產業，在業界舉足輕重；美中貿易戰導致整體產能利用率大幅下滑，加上主要客戶如全球前十大IC 封測廠超豐電子、全球前三大封測廠日月光半導體等皆要求由台灣生產出貨，將投入6億元利用新竹科學園區及湖口工業區現有廠房建置新產線，導入全智能生產設備，開發新產品MID-LDS 封裝基座技術，可新增74 個本國就業機會。

經濟部指出，全球板卡三巨頭之一技嘉科技也加碼在台投資，由於銷往美國產品以高階電競主機板/顯示卡為主，約占總營收10%，幾乎都在中國生產。自美中貿易爭端初期即積極調整產能配置，將輸美產能全部移回桃園廠區。然而隨著貿易戰不確定性越來越高，受影響範圍越來越廣，技嘉決定在台擴大投資高精密製程，生產高階電競用、高速運算網通伺服器、工業電腦、5G與車載電子相關的主機板與顯示卡，短期將投資近8億元在現有桃園南平廠區導入自動化產線與設備，以滿足美國出貨需求；中長期則增建二期智慧型工廠，維持營運成長。

深耕電源供應器的全漢企業，海外出貨量占產能80%以上，目前是全球前10大電源供應器製造商。經濟部指出，為降低貿易戰高關稅衝擊及部分銷美客戶要求返台生產，決定投資逾4億元興建桃園三廠，新增自動化產線主攻車用電源供應器/儲能系統、工業電腦電源供應器等，可帶來100個本國就業機會。

經濟部表示，台灣第2大汽車塑膠零件製造廠昭輝集團，主攻AM市場(After Market,售後維修市場)，以北美龐大售後維修市場為主要銷售地區。為了降低貿易戰衝擊及因應美國客戶需求，亦調整兩岸三地產品線定位，將所有研發能量及製造專業移回台灣，規劃投資6億元擴建彰濱工業區廠房，增設汽車零配件產線，招募50名本國人才。

經濟部表示，美律實業旗下的衡欣醫療器材，原以深圳為主要生產基地，42%銷往美國，為了滿足客戶需求並降低美中貿易戰衝擊，決定投入30億元擴建台中潭子廠房增加產能，將以高附加價值電聲產品為主，例如針對保護聽力、幫助睡眠、健康管理的功能性耳機，可帶來406個本國就業機會。

經濟部貿易戰

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