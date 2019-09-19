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安聯全球財富報告：台灣金融資產逆勢成長

2019-09-19 17:09聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

安聯集團首席經濟學家麥可‧海斯（Michael Heise，圖右）表示，瓦解破壞...
安聯集團首席經濟學家麥可‧海斯（Michael Heise，圖右）表示，瓦解破壞全球經濟秩序的基礎規則，對財富的累積無疑是一帖毒藥。 報系資料照／記者陳怡慈攝影
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安聯集團於今天發表第十期《全球財富報告》，探討全球超過五○個國家中家戶擁有資產和負債的情況。去年各個工業化與新興國家或地區的金融資產首度同時衰退，為金融危機以來首度下滑。負債增加至高水位，全球中產階級財富增長停滯，但台灣金融資產卻力抗全球趨勢、逆勢成長。

隨著中美貿易戰持續升高、英國脫歐，以及地緣政治的緊張局面，在貨幣緊縮與貨幣政策正常化趨勢下，全球的儲戶們都陷入困境。股市哀鴻遍野，2018年全球股價下跌約12%，對於資產成長造成直接的影響。全球家戶總金融資產減少0.1%，維持在172兆5000億歐元左右。

｢日益升高的不穩定性儼然造成傷害，｣安聯集團首席經濟學家麥可‧海斯（Michael Heise）表示，瓦解破壞全球經濟秩序的基礎規則，對財富的累積無疑是一帖毒藥。從資產成長的數據便可確認，貿易不是全贏或全輸的零和遊戲，去年在強硬的保護主義之下，沒有任何贏家。

值得注意的是，2018年台灣家戶總金融資產逆勢成長5.1%，各類資產均有成長，其中以保險與年金漲幅最為強勁（9.8%）；銀行存款僅微幅成長3.4%，為十年來成長幅度最弱的一次；證券成長幅度達3.7%。

負債則增長4.5%，是自2014年以來最大的增幅。家戶的債務比增加至89.8%，高於區域平均數52.4%(不包含日本) 。在此區域之中，僅韓國的家戶債務比高於台灣。

報告指出，2018年台灣的淨金融資產增加5.2%，略遜於過去五年以來的平均數(6.2%)。台灣人均淨金融資產為97,850歐元，進步三名，超越日本，緊追新加坡之後，成為排名第四的富裕國家，並首度成為亞洲最富裕國家/地區(人均金融資產請參考表列前20大)。

拜強勢美元所賜，美國再度取代瑞士，排名最高居首位。長期而言，如果觀察本世紀以來各項名次的變化，可以明顯地看見亞洲的崛起:最大的贏家首先就是新加坡(進步13名)和台灣(進步10名) ，以及去年遭受打擊的中國(進步6名) 和南韓(進步5名) 。

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