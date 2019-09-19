央行13次凍息 今年GDP樂觀上修看2.4％

2019-09-19 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中央銀行今（19）日理監事會議決定維持政策利率不變，重貼現率維持在年息1.375％。預期今年下半年經濟成長率2.66％，全年經濟成長率提高至2.4％，明年經濟成長率也可維持二、預期為2.34％。

央行解釋，預期今年下半年以及明年國內經濟成長力道溫和，與主要經濟體相較，國內實質利率水準尚屬居中，因此央行理事會認為維持政策利率不變，續適度寬鬆貨幣政策，有助物價穩定以及整體經濟金融穩健發展。

央行指出，年初以來，通膨率維持低而穩定，今年前8月消費者物價指數（CPI）平均年增率為0.53％，不含蔬果以及能源之核心CPI年增率為0.45％，雖然近月豪雨帶動蔬果等價格上漲，惟國際原油等原物料價格走低，預期下半年通膨溫和，央行預測本年CPI以及核心CPI年增率分別為0.7％與0.56％。

至於明年，國內基本工資調升，將帶動外食費以及相關服務類價格上揚，惟全球景氣展望和緩，國際機構預測國際油價尚低於本年，加以國內需求溫和，央行預測明年CPI以及核心CPI年增率分別為0.88％以及0.77％，通膨展望平穩。

雖然近月全球金融市場波動加劇，跨國資金移動頻繁，新台幣對美元匯率仍維持動態穩定，且國內市場流動性充裕，長短期利率持穩，銀行超額準備維持在400餘億元水準，金融情勢仍屬寬鬆。

因此，央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量當前國內通膨和緩，今明兩年產出缺口仍呈微幅負值，通膨展望穩定，國際景氣仍緩且高度不確定性，恐影響外需表現，預期今年下半年以及明年國內經濟成長力道溫和等遠因，央行決議維持政策利率不變。