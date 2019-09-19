親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

尹衍樑兒子接南山人壽代理董事長 保險局要找來面試

高雄暴力犯罪頻傳 韓國瑜：再發生撤換分局長

央行貼放利率連13凍 今年經濟成長上修至2.4%

2019-09-19 16:41經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
分享

中央銀行今（19）日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布，央行重貼現率連13季維持1.375%不變，符合市場預期。目前央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率為年息1.375%、1.75%及3.625%。

央行今天也跟隨主計總處腳步，上修今年的經濟成長率，由上季預估的2.06%，上修至2.4%。

央行楊金龍經濟成長率

相關新聞

安聯全球財富報告：台灣金融資產逆勢成長

2019-09-19 17:09

董思齊：東北亞政經變局 日韓世仇煙硝再起？

2019-09-19 15:15

Uber合法化最後緩衝期展延 12月1日起展開非法載客取締

2019-09-19 15:34

衝刺公建投資 估可貢獻今年Q4經濟成長率0.6個百分點

2019-09-19 15:15

老農津貼參照勞保給付率？ 學者批政策買票邏輯不通

2019-09-19 14:37

農業縣綠委請命 老農津貼加碼至8千

2019-09-19 14:33

亞太循環經濟論壇 引領產業轉型新契機

2019-09-19 14:22

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:44

綠委加碼老農津貼 張善政批：沒政績靠撒錢麻痺民眾

2019-09-19 13:30

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

綠委擬加碼老農津貼 學者：看不到農業政策 只會灑錢

2019-09-19 12:18

聯發科目標價 滙豐、美銀喊480元、450元

2019-09-19 11:59

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

立委政院不同調？政院：老農津貼明年不會加碼到8000

2019-09-19 11:52

首屆亞太循環經濟論壇10月登場 引領產業轉型新契機

2019-09-19 11:17

蔡總統：攜手半導體產業 帶領台灣經濟成長

2019-09-19 10:46

財經觀點／三大變數 主導利率、匯率走勢

2019-09-19 00:34

名家觀點／企業社會責任重要嗎？

2019-09-19 00:30

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

惠譽預估：今年經濟成長2.2％

2019-09-18 23:55

經部拍板 電價連三凍

2019-09-18 23:36

選後…電價調漲壓力就大了

2019-09-18 23:32

區塊鏈導入公共治理 已有12項場域應用計畫

2019-09-18 21:20

長榮打壓空服？交通部：涉及飛安將加強監督

2019-09-18 14:28

桃空職工批打壓 長榮航反擊：不實抹黑

2019-09-18 14:28

大選逼近 10月電價有望創「連3凍」紀錄

2019-09-18 14:28

「9月逾80趟航班缺員」桃空職工控長榮航追殺空服

2019-09-18 14:28

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:23

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

大選近了 經部拍板電價「連3凍」

2019-09-19 00:35

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

經濟解析／選舉激情過後 明年電價漲不漲？

2019-09-18 20:02

電價首次連3凍 電價穩定準備435億元撥補

2019-09-18 19:12

電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13
看更多

熱門文章

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

變老了！年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

台積電製程 挺進2奈米

2019-09-19 00:53

央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56

史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

華映聲請宣告破產 九債權銀行估損失7億

2019-09-19 00:19

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

央行貼放利率連13凍 今年經濟成長上修至2.4%

2019-09-19 16:41

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

華映資產不足償債 向法院聲請破產

2019-09-18 21:22

杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

首例！台企銀疑壓低鑑價偷給寬限期 央行開罰

2019-09-18 23:05

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

鴻海攻智慧領域 鏈結IC業

2019-09-19 00:57

日月光：半導體商機無限

2019-09-18 23:37

盤中零股交易 明年Q3上路

2019-09-19 00:02

林百里：AI讓做電腦的公司翻身了

2019-09-18 22:12

劉德音：四路並進 鞏固半導體產業地位

2019-09-19 00:51

房屋交易課稅 留意三型態

2019-09-19 00:01

林百里：AI讓電腦公司翻身

2019-09-18 23:36

工研院助力鴻海 發展新技術

2019-09-18 23:36

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

南山新系統 限期四個月改善

2019-09-18 23:56

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

工會：中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

台幣收31 四個月新高

2019-09-19 00:03

信義房屋購入沙巴環灘島土地 跨足觀光旅遊業

2019-09-18 19:40

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

iPhone 11明開賣 優惠PK

2019-09-18 23:32

拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39

殖利率最高6.43%超誘人 三年到期亞債成投資新寵

2019-09-19 10:38

財經觀點／三大變數 主導利率、匯率走勢

2019-09-19 00:34

三三會／林伯豐：郭台銘應回歸鴻海

2019-09-18 23:56

永豐金：利率明年Q4探底

2019-09-18 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top