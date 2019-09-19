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Uber合法化最後緩衝期展延 12月1日起展開非法載客取締

2019-09-19 15:34經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

考量Uber合法化需要時間考照、變更執照，交通部今（19）日決定，給予合法化的緩...
考量Uber合法化需要時間考照、變更執照，交通部今（19）日決定，給予合法化的緩衝時間從原定的10月6日，展延至11月底。本報資料照片
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考量Uber合法化需要時間考照、變更執照，交通部今（19）日決定，給予合法化的緩衝時間從原定的10月6日，展延至11月底，12月1日開始，沒有合法執照仍繼續載客的話，將嚴格取締。

交通部表示，為落實小客車租賃業及計程車客運業分業管理，交通部於今（22019）年6月6日修正汽車運輸業管理規則第103條之1，對小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者明確訂定管理機制，該條文正式實施後，小客車租賃業駕駛人如果須繼續透過資訊平臺提供短程服務，即須取得計程車駕駛人資格，轉職進入計程車客運業市場。

UBER公司、駕駛人自救會在6、7月期初的抗拒、抵制之後，已能回歸理性接受，並積極配合交通部相關轉型措施；但因UBER駕駛人表達轉換時間不足，希望可以有緩衝期，而計程車業界則提出如期執法的訴求，交通部在權衡雙方意見後，提出緩衝期的權宜措施。

交通部指出，為加速轉型進度，已再商請警政署協調各地警察機關，大力配合增加計程車駕駛人執業登記證考試能量，9月至11月共辦理45場次，預計可容納2萬1,820人次，有轉職意願的Uber駕駛人，必須於10月6日前報考「計程車駕駛人執業登記證」一次，並最晚於10月底前考取執業登記證，拿到執業登記證後，一個月內應完成計程車牌掛牌。

也就是說，如果無法於11月30日最後期限拿到執業登記證，而租賃車仍繼續短程載客的話，12月1日開始，會遭到取締。

交通部說，「人合法、車合法、平台合法」的政策理念未曾鬆動，感謝各融資公司、租賃公會、銀行、產險公會、計程車公工會、小客車租賃業公會、警察機關、各地方政府及公路監理機關等相關單位，近期來對車貸融資、執業登記證考照能量、租賃業及計程車媒合、計費機制及未來保險機制建立等駕駛人轉型配套措施的協助。

計程車警察Uber

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