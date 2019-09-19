衝刺公建投資 估可貢獻今年Q4經濟成長率0.6個百分點

2019-09-19 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



今年整體公共建設計畫截至8月底的經費達成率為49.68%，較去年同期增加2.5個百分點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年整體公共建設計畫截至8月底的經費達成率為49.68%，較去年同期增加2.5個百分點。根據統計，台灣今年第2季經濟成長率為2.4%，其中有0.4個百分點來自政府投資與公營事業投資，主計總處研判，若能持續衝刺公建投資，預估可對今年第4季經濟成長率貢獻達0.6個百分點。

國發會於今（19）日委員會議報告，今年整體公共建設計畫截至8月底的經費達成率為49.68%，優於去年同期的47.18%，但其中60項預警計畫達成率僅48.34%，主要落後原因包括招標作業、土地取得、規劃設計、天然因素等。

對此，政務委員吳澤成建議，各部會在計畫規劃階段，應特別注意規劃內容的周延可行，再據以編列預算；執行時可先進行的部分應優先完成，尤其涉及地方配合者，更要掌握時效，預留地方政府作業空間。

至於執行過程中發生的問題，各主辦機關應深入全盤瞭解，勿將片面因素視為主要原因，同時也應及時採取對策；發現困難則應隨時提出，國發會、工程會及行政院均可提供協助。

主計總處副主計長蔡鴻坤表示，根據過去統計，政府公共建設投資帶動經濟成長效果十分顯著，我國今年第2季經濟成長率達2.4%，冠居亞洲四小龍，經由分析權重，其中有0.4個百分點來自政府投資與公營事業投資；若持續推動良好，預估第4季整體公共投資更可對經濟成長率貢獻達0.6個百分點。

國發會主委陳美伶強調，公共建設的推動，不僅是可以操之在我的重要政策工具，更攸關國家整體經濟成長。過去一年來，透過預警機制、工程會的督導，以及相關部會的共同努力，使達成率創下近七年新高，如今也要全力衝刺，力拚更上一層樓。