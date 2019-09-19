台灣連鎖暨加盟協會理事長：零售業致勝，以消費者為準

2019-09-19 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣連鎖暨加盟協會19日舉辦第18屆「2019流通經營者高峰論壇」，針對連鎖產業創新趨勢及發展策略進行深入交流分享，今年以「新經濟引動連鎖業未來新價值」為主題，吸引連鎖企業領袖及高階主管近700人參與。

台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬表示，零售業在數位化浪潮下趨勢，必須更全力以赴，雖然連鎖加盟業是以實體店面為主，但因數位化變革下也必須做出改變；因應大環境快速變化，數位化轉型、以消費者為中心將是致勝策略，如何跨界整合突破傳統，有利再創新價值。

舉例來說，以前中午學校外頭，都是父母等著要送便當給孩子，現在門口排隊的不是父母，而是外送平台如foodpanda與Uber Eats騎著摩托車外送便當，這些外送廠商就創造出700億元商機，也讓消費行為產生很大改變。

此外，基本工資明年漲，賴淑芬説，她參加勞動部勞資協調，資方都反對工資調漲，是因台灣經濟環境不好，加上中美貿易戰和陸客人數萎縮，使經濟成長受限；若薪資調漲，對零售業將是一大挑戰，特別是中小型店鋪每個月平均營業額100至200萬元，在薪資成本提高，將對經營產生沈重負擔，尤其是中南部鄉鎮性店家，不是每個時段都是高業績，在偏鄉店鋪恐怕會出現關店潮。

經濟部政務次長王美花提到，因中美貿易戰持續，不少台商期望回台加碼投資，經濟部每周都要審五個案子以上，這是台灣二三十年來未過的現象；當製造業回來，會增加就業機會，更會增加服務業成長機會。

她說，工業區以前沒人，但像彰濱工業區現在搶到快沒地；工業區的問題是不能設便利商店，可是沒有超商，吃喝都不便，為了克服此問題，先從彰濱工業區試驗看看。