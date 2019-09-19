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亞太循環經濟論壇 引領產業轉型新契機

2019-09-19 14:22經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

為了呈現全球循環經濟的產業趨勢與台灣的企業實踐成果，循環台灣基金會將在10月16至18日於高雄展覽館舉辦「2019亞太循環經濟論壇—新契機」，並在今（19）日與指導單位經濟部與環保署、合辦單位工研院及台糖、台電、中油、中鋼一同辦理記者會，替論壇宣傳預熱。

今年第一屆的亞太循環經濟論壇，邀請到包含聯合國環境署國際資源委員會共同主席喬納茲（Janez Potočnik）、國際材料大廠DSM在內的14個國際專家，更有歐萊德、遠東新世紀、台糖公司等49間台灣實踐單位，前來分享全球市場趨勢，企業實踐經驗與具體的轉型工具，並呈現台灣推動循環經濟之階段性成果。

基於這樣的原則，經濟部規劃先從提升中油、中鋼、台電、台糖等國內龍頭企業之重要物料循環出發，逐步落實「循環經濟」政策，希冀促成「產業共生」、「資源共用」、「環境共享」三贏局面。透過資源的再利用，讓資源生命周期延長或不斷循環，以有效緩解廢棄物與污染問題，將循環經濟落實到各個產業當中。

同時，經濟部也特別整合國營事業、工研院、循環台灣基金會及產業界，共同舉辦「循環經濟-台灣產業新契機」亞太經濟論壇，尋找台灣產業新機會，共同構築接軌全球經濟新浪潮的平台。

環保署處長賴瑩瑩表示，環保署為推動循環經濟，訂定「資源回收再利用推動計畫」，從物質生產、消費、廢棄物管理及二次料市場等面向，跨部會整合相關推動策略及措施，並訂定資源生產力及循環利用率等績效指標；此外，亦藉由個別成立多項資源物循環工作小組，及民間產業共同簽署綠色協議之方式，逐步邁向資源循環最大化、廢棄物處理最小化之目標。

賴瑩瑩指出，「臺灣循環經濟周」是第一次傾國家之力，跨部會合作展現循環經濟推動的成果，台北首先登場「臺灣循環經濟高峰會」就塑膠、營建、太陽能設施等議題進行循環經濟政策研究與亮點作為，再來是高雄舉行的「亞太循環經濟論壇」及臺灣循環經濟大聯盟的成立。為經濟部與環保署攜手，一同展現政府齊心施政的努力，並推崇民間產業的成果。

循環台灣基金會董事長黃育徵表示，循環經濟當中沒有所謂的廢棄物，只有被錯置的資源。但是要把資源放對位置，產生價值，需要跨產業、跨領域的系統合作才能實現。擁有完整產業鏈的台灣，在資源的串接上絕對具有莫大的優勢。

黃育徵認為，以往在線性經濟模式下取得成功的大企業，要轉型等於要重新改寫過去成功模式，台灣的中小企業則更有彈性、更有機會切入這塊新藍海。此外，循環經濟因與過去經濟模式截然不同的生產及使用邏輯，也提供可從零開始的商業模式創新機會，所以循環經濟為新創團隊提供許多機會。

工研院副院長彭裕民認為，永續議題已經成為全球政府與企業的共同課題，企業方面也開始要求產品須達到循環再生，像是許多知名國際大廠都宣告產品將使用再生材料。台灣生產製造能力強，產業鏈遍及全世界，先一步開始在個別產業中加上循環處理技術，將有機會成為綠色循環生態供應鏈的領先群之一，商機也會接踵而來。

彭裕民表示，工研院將持續進行技術力創新，聯結台灣各重要企業共同思考解決方案，如台糖牡蠣殼再利用技術、台電之CO2擷取驗證場域、中鋼爐渣轉爐石高值轉化技術等，以高階循環技術提升台灣產業在循環經濟技術之世界科技地位，成為台灣產業最強外掛，為產業搶攻最新商機。

提供綠色化學解決方案的永光化學，也在記者會上分享該公司落實循環經濟的歷程及心得。永光董事長陳建信表示，「在現有生產模式加入循環經濟概念是條辛苦路」，除了運用技術與想法，還必須與市場需求接軌。

陳建信指出，永光發揮創意，縮減廢水中的氨氮含量，也善用設備，縮減製程時間與原料用量；堅持以綠色化學生產技術，符合清潔生產的目的，有效降低能源使用，減少原物料耗用，並改善汙染負荷的源頭。通過ISO 14001國際環境管理系統認證，連七年獲得「天下企業公民獎」，定下2020年綠金願景為「成為永續創新、提供綠色化學解決方案的全球化幸福企業」。

「亞太循環經濟論壇─新契機」將於10月16日到10月18日在高雄展覽館舉行，由經濟部、環保署指導，循環台灣基金會主辦，工研院及四大國營事業等企業合辦。此次論壇邀請到聯合國高層共14個國際講者、49家台灣實踐單位演講，並安排五條循環經濟參訪路線，讓400位海內外的參與者能夠深入理解與交流，探討循環經濟趨勢下的新契機，找出適合亞太地區的循環路徑。

循環台灣基金會今日與指導單位經濟部與環保署、合辦單位工研院及台糖、台電、中油、中...
循環台灣基金會今日與指導單位經濟部與環保署、合辦單位工研院及台糖、台電、中油、中鋼一同辦理記者會，替亞太循環經濟論壇宣傳預熱，由左至右依序台創中心董事長張基義、台糖董事長陳昭義、中油董事長歐嘉瑞、工研院副院長彭裕民、環保署處長賴瑩瑩、經濟部次長曾文生、循環台灣基金會董事長黃育徵、永信化學董事長陳建信、台電董事長楊偉甫、中鋼副總經理蔡松釗及循環台灣基金會執行長陳惠琳。圖／工研院提供
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