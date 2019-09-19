綠委籲調高老農津貼 行政院：明年不會加碼到8,000元

2019-09-19 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



陳明文等十名民進黨立委今（19）日呼籲將老農津貼上調至新台幣8,157元，並將農民納入國民年金保險體系、建立農民年金制度。行政院回應，行政院從各方面保障農民生活，包括建立農業保險、農民退休制度等，明年不會有加碼到8,000元的狀況，即便如此，「也不代表行政院不重視農民」。

陳明文、陳歐珀、蘇震清、蘇治芬、邱泰源、莊瑞雄、羅致政、鄭寶清、蔡易餘、蔡培慧等民進黨立委，今於立法院召開召開「為農民請命」記者會，要求農委會應該儘速將老農津貼從7,256元調整為8,175元，並將農民納入國民年金保險體系，建立農民年金制度。

不僅如此，陳明文也呼籲，這一次的老農津貼調整案，雖然會增加43億元的支出，為了減輕地方政府的負擔，他會在修法的條文內增訂條款，額外支出的津貼由中央全額負擔。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）在院會回應表示，此視為立委替農民發聲，政院要表達，目前的老農津貼調整，主要是依據《老年農民福利津貼暫行條例》規定，依據消費者物價指數（CPI）所做的調整，若要照立委建議將參考CPI改成GDP，需要透過立法院修法，此部分尊重立法院。

Kolas表示，行政院從各方面都希望能保障農民生活，包括推動農民保險、規劃中的農民退休制度，都是從長遠、穩定與制度化，才能保障農民的生活與安全，行政院對於農民生活的規劃，以及關心農民的立場都不會改變。