親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

楊丞琳甜認領證 揭與李榮浩婚期密碼

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

綠委籲調高老農津貼 行政院：明年不會加碼到8,000元

2019-09-19 13:04經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

陳明文等十名民進黨立委今（19）日呼籲將老農津貼上調至新台幣8,157元，並將農民納入國民年金保險體系、建立農民年金制度。行政院回應，行政院從各方面保障農民生活，包括建立農業保險、農民退休制度等，明年不會有加碼到8,000元的狀況，即便如此，「也不代表行政院不重視農民」。

陳明文、陳歐珀、蘇震清、蘇治芬、邱泰源、莊瑞雄、羅致政、鄭寶清、蔡易餘、蔡培慧等民進黨立委，今於立法院召開召開「為農民請命」記者會，要求農委會應該儘速將老農津貼從7,256元調整為8,175元，並將農民納入國民年金保險體系，建立農民年金制度。

不僅如此，陳明文也呼籲，這一次的老農津貼調整案，雖然會增加43億元的支出，為了減輕地方政府的負擔，他會在修法的條文內增訂條款，額外支出的津貼由中央全額負擔。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）在院會回應表示，此視為立委替農民發聲，政院要表達，目前的老農津貼調整，主要是依據《老年農民福利津貼暫行條例》規定，依據消費者物價指數（CPI）所做的調整，若要照立委建議將參考CPI改成GDP，需要透過立法院修法，此部分尊重立法院。

Kolas表示，行政院從各方面都希望能保障農民生活，包括推動農民保險、規劃中的農民退休制度，都是從長遠、穩定與制度化，才能保障農民的生活與安全，行政院對於農民生活的規劃，以及關心農民的立場都不會改變。

農民國民年金保險

相關新聞

亞太循環經濟論壇 引領產業轉型新契機

2019-09-19 14:22

綠委加碼老農津貼 張善政批：沒政績靠撒錢麻痺民眾

2019-09-19 13:30

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

綠委擬加碼老農津貼 學者：看不到農業政策 只會灑錢

2019-09-19 12:18

聯發科目標價 滙豐、美銀喊480元、450元

2019-09-19 11:59

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

立委政院不同調？政院：老農津貼明年不會加碼到8000

2019-09-19 11:52

首屆亞太循環經濟論壇10月登場 引領產業轉型新契機

2019-09-19 11:17

蔡總統：攜手半導體產業 帶領台灣經濟成長

2019-09-19 10:46

財經觀點／三大變數 主導利率、匯率走勢

2019-09-19 00:34

名家觀點／企業社會責任重要嗎？

2019-09-19 00:30

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

惠譽預估：今年經濟成長2.2％

2019-09-18 23:55

經部拍板 電價連三凍

2019-09-18 23:36

選後…電價調漲壓力就大了

2019-09-18 23:32

區塊鏈導入公共治理 已有12項場域應用計畫

2019-09-18 21:20

長榮打壓空服？交通部：涉及飛安將加強監督

2019-09-18 14:28

桃空職工批打壓 長榮航反擊：不實抹黑

2019-09-18 14:28

大選逼近 10月電價有望創「連3凍」紀錄

2019-09-18 14:28

「9月逾80趟航班缺員」桃空職工控長榮航追殺空服

2019-09-18 14:28

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:23

華映高層盤算？黃國昌：由政府創紀錄墊償逾12億元

2019-09-18 11:15

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

大選近了 經部拍板電價「連3凍」

2019-09-19 00:35

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

經濟解析／選舉激情過後 明年電價漲不漲？

2019-09-18 20:02

電價首次連3凍 電價穩定準備435億元撥補

2019-09-18 19:12

電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13
看更多

熱門文章

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

變老了！年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

台積電製程 挺進2奈米

2019-09-19 00:53

央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56

頂級客專屬！全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

華映聲請宣告破產 九債權銀行估損失7億

2019-09-19 00:19

史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

經濟解析／楊應超：只要郭台銘在 就敢投資鴻海

2019-09-18 14:52

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

華映資產不足償債 向法院聲請破產

2019-09-18 21:22

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

首例！台企銀疑壓低鑑價偷給寬限期 央行開罰

2019-09-18 23:05

杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

鴻海攻智慧領域 鏈結IC業

2019-09-19 00:57

王雪紅閃辭宏達電執行長！新舵手有辦法拯救股價嗎？

2019-09-18 15:40

林百里：AI讓做電腦的公司翻身了

2019-09-18 22:12

劉德音：四路並進 鞏固半導體產業地位

2019-09-19 00:51

日月光：半導體商機無限

2019-09-18 23:37

盤中零股交易 明年Q3上路

2019-09-19 00:02

房屋交易課稅 留意三型態

2019-09-19 00:01

電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13

林百里：AI讓電腦公司翻身

2019-09-18 23:36

工研院助力鴻海 發展新技術

2019-09-18 23:36

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

南山新系統 限期四個月改善

2019-09-18 23:56

鴻海S次集團：將和台灣IC產業充分合作

2019-09-18 15:32

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

信義房屋購入沙巴環灘島土地 跨足觀光旅遊業

2019-09-18 19:40

工會：中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

台幣收31 四個月新高

2019-09-19 00:03

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39

iPhone 11明開賣 優惠PK

2019-09-18 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top