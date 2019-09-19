博客來攜手「AVEDA」 成立唯一官方授權線上旗艦店

2019-09-19 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



「她經濟」崛起，看好美妝市場成長潛力，電商拼設美妝保養品牌旗艦店。博客來攜手保養專櫃品牌「AVEDA」合作網路獨家開館，設立線上博客來AVEDA旗艦店，雙方合作為百貨周年慶活動提前暖身，預估活動業績可成長三成以上。

博客來表示，近年美妝保養市場吹起純淨植粹、環保健康風潮，消費者追求美麗同時也要兼顧健康，對於市售強調天然、草本、有機成分的品牌購買意願顯著提高，博客來已在站上設立「天然草本」專區，攜手 Oright歐萊德、綠藤生機、艾瑪絲等多種品牌，超過上萬件商品，2019業績更較去年成長近2成，成為美妝保養主要銷售動能。當中並以美髮護理、身體保養、清潔沐浴三大類最受消費者青睞。

博客來表示，這次合作品牌再添生力軍，看好美國環保品牌 AVEDA提倡使用植物成分的有機保養與博客來會員喜好相近，雙方結盟成立AVEDA全台唯一官方授權線上販售通路，期待雙方強強聯手，成為消費者網路選購專業美髮護理的首選通路。

博客來表示，即日起至10月31日推出一系列歡慶開館優惠活動，集結超過上百件AVEDA明星商品，包含熱賣30年最具品牌精神的純香系列，回購率最高的明星商品純香洗髮菁，推出多款獨家組盒，並祭出下單禮，不限金額買送500元Salon／Spa／Nail服務療程抵用券及1200、2,500、5,000元不等的滿額禮。

今（19）日並限定AVEDA旗艦店全館消費滿999元，即送100元品牌折價券。