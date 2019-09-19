首屆亞太循環經濟論壇10月登場 引領產業轉型新契機

2019-09-19 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為呈現全球循環經濟的產業趨勢與台灣的企業實踐成果，循環台灣基金會將在10月16至18日於高雄展覽館舉辦「2019亞太循環經濟論壇—新契機」，並在今（19）日與指導單位經濟部與環保署、合辦單位工研院及台糖、台電、中油、中鋼一同辦理記者會，替論壇宣傳預熱。

今年第一屆的亞太循環經濟論壇，邀請到了包含聯合國環境署國際資源委員會共同主席喬納茲•珀多尼克（Janez Potočnik）、國際材料大廠DSM在內的14個國際專家，更有歐萊德、遠東新世紀、台糖公司等49間台灣實踐單位前來分享全球市場趨勢，企業實踐經驗與具體的轉型工具，並呈現台灣推動循環經濟之階段性成果。活動會場也以符合循環經濟的原則與精神規劃執行，更有不同主題的五條參訪路線，提供一套完整的循環經濟體驗。

經濟部次長曾文生提及循環經濟是政府推動「5+2」產業重點創新政策之一，是台灣產業轉型的重要策略，也是廠商因應國際供應鏈要求的必然方向。經濟部作為主責單位在去年推出了《循環經濟推動方案》，就是從循環經濟的角度檢視台灣整體物質流的運用，希望盡可能提高各種物料循環使用的效率與比例，避免最終走向焚化及掩埋處理。

基於這樣的原則，經濟部規劃先從提升中油、中鋼、台電、台糖等國內龍頭企業之重要物料循環出發，逐步落實「循環經濟」政策，希冀促成「產業共生」、「資源共用」、「環境共享」三贏局面。

透過資源的再利用，讓資源生命周期延長或不斷循環，以有效緩解廢棄物與污染問題，將循環經濟落實到各個產業當中。同時經濟部也特別整合國營事業、工研院、循環台灣基金會及產業界共同舉辦「循環經濟-台灣產業新契機」亞太經濟論壇，尋找台灣產業新機會，共同構築接軌全球經濟新浪潮的平台。

環保署處長賴瑩瑩表示，環保署為推動循環經濟，訂定「資源回收再利用推動計畫」，從物質生產、消費、廢棄物管理及二次料市場等面向，跨部會整合相關推動策略及措施，並訂定資源生產力及循環利用率等績效指標。

此外，亦藉由個別成立多項資源物循環工作小組，及民間產業共同簽署綠色協議之方式，逐步邁向資源循環最大化、廢棄物處理最小化之目標。「台灣循環經濟周」是第一次傾國家之力，跨部會合作展現循環經濟推動的成果，台北首先登場「台灣循環經濟高峰會」就塑膠、營建、太陽能設施等議題進行循環經濟政策研究與亮點作為，再來是高雄舉行的「亞太循環經濟論壇」及台灣循環經濟大聯盟（TCE100）的成立。這些都是在經濟部與環保署的攜手下，一同展現政府齊心施政的努力，更是推崇民間產業的成果，希望台灣循環經濟周，透過各項研討與人員交流，落實循環經濟的推動，更讓台灣成為亞洲循環經濟熱點示範國家。

循環台灣基金會董事長黃育徵表示，循環經濟當中沒有所謂的廢棄物，只有被錯置的資源。但是要把資源放對位置，產生價值，需要跨產業、跨領域的系統合作才能實現。擁有完整產業鏈的台灣，在資源的串接上絕對具有莫大的優勢。

以往在線性經濟模式下取得成功的大企業，要轉型等於要重新改寫過去成功模式，台灣的中小企業則更有彈性、更有機會切入這塊新藍海。此外，循環經濟因與過去經濟模式截然不同的生產及使用邏輯，也提供可從零開始的商業模式創新機會，所以循環經濟為新創團隊提供許多機會。

工研院副院長彭裕民認為，永續議題已經成為全球政府與企業的共同課題，企業方面也開始要求產品須達到循環再生，像是許多知名國際大廠都宣告產品將使用再生材料。

台灣生產製造能力強，產業鏈遍及全世界，先一步開始在個別產業中加上循環處理技術，將有機會成為綠色循環生態供應鏈的領先群之一，商機也會接踵而來。

工研院將持續進行技術力創新，聯結台灣各重要企業共同思考解決方案，如台糖牡蠣殼再利用技術、台電之CO2擷取驗證場域、中鋼爐渣轉爐石高值轉化技術等，以高階循環技術提升台灣產業在循環經濟技術之世界科技地位，成為台灣產業最強外掛，為產業搶攻最新商機。

提供綠色化學解決方案的永光化學，也在記者會上分享該公司落實循環經濟的歷程及心得，永光化學董事長陳建信表示，在現有生產模式加入循環經濟概念是條辛苦路，除了運用技術與想法，還必須與市場需求接軌。

永光化學發揮創意，縮減廢水中的氨氮含量，也善用設備，縮減製程時間與原料用量；堅持以綠色化學生產技術，符合清潔生產的目的，有效降低能源使用，減少原物料耗用，並改善汙染負荷的源頭。

因此，通過ISO 14001國際環境管理系統認證，以及連續七年獲得「天下企業公民獎」，更定下2020年綠金願景為「成為永續創新、提供綠色化學解決方案的全球化幸福企業」。