房市買氣Q4多空交戰 全年仍上看29萬棟

2019-09-19 08:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



全台房市買氣緩步復甦，但國內外政經局勢影響，第4季市況多空交戰。根據永慶房屋2019第4季網路會員調查，認為房價持平比例連三季走升後首度下降，反倒看漲與看跌同時上升，顯見消費者看法分歧。不過，今年交易量回升，永慶預估全年買賣移轉棟數再成長，可望上看29萬棟。

全台建物買賣移轉棟數自2015年跌破30萬棟，2016年房地合一稅上路後，交易量再探底落在24.5萬棟，隨後逐年成長，去年全年回溫至27.8萬棟。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房市經歷修正後加上利率維持低檔，自住與置產等剛性需求進場，今年可望較去年再成長3%~6%，預估在28.8至29.5萬棟。

至於是否能一舉超越2015年表現，仍要觀察第4季買氣表現，根據永慶房屋2019第4季網路會員調查，認為房價維持不變的比例收窄，從上季的43%減少5個百分點至38%，是連三季走升後首度下降，看漲與看跌同時上升，分別占23%及39%，雖然看跌仍較多，但顯見消費者看法分歧。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，今年以來房市買氣回溫，得以讓房價獲得支撐，但第3季美中貿易戰升級，國際景氣不穩定加上總統大選影響，部份民眾看空房價，不過，台商回流後也帶來資金及就業機會，加上利率仍處低檔，另有部分民眾看多房價，造成意見分歧。

而美中貿易戰衝突升級後，消費者認為影響購屋意願的比例，從今年前兩季的41%再度升至49%。謝志傑指出，美中貿易戰短時間內沒有緩解的跡象，消費支出受到壓抑，通膨展望由溫和轉向疲軟，經濟逆風吹後，可能影響部分購屋意願。

至於國內總統大選的變因，葉凌棋認為，自住與置產等剛性需求買盤，較不容易因大選影響購屋行為，再看目前選情若是持續一方穩定領先，市況也不易受到影響，但若選情進入膠著，買盤觀望心態就會提升。

此外，最佳進場購屋的時機根據本，此調查結果也顯示，58%消費者認為2020年下半年之後才是購屋好時機，認為今年下半年是購屋好時機的比重僅20%，顯見面臨中美貿易戰、總統大選等變數下，仍有消費者普遍放緩購屋腳步，期待經濟、政治局勢明朗之後再進場購屋。