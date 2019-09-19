名家觀點／企業社會責任重要嗎？

2019-09-19 00:30 經濟日報 紀志毅



從 1980 年至今，美國資本主義運作的二大原則，是股東利益至上及全力滿足消費者。1980 年之前，美國的公司治理有許多缺失，經營不善的管理階層仍能穩坐高位。這樣的環境，讓像卡爾．依坎（Carl Icahn） 這樣的「禿鷹」看到機會，以舉債發動惡意併購，並揮舞保護股東權益的大旗，號召小股東起義來歸。這波風潮，帶動了美國「股東積極主義」。經濟學家傅利曼的兩大主張：企業唯一義務是將股東的利益極大化（1962），以及企業對社會沒有責任，企業唯一要負的是對股東的責任 （1970）， 更從此成為美國公司的圭臬。

同樣在1980年以前，美國的公司並不重視消費者的權益。由納德（Ralph Nadar）發起的消費者運動，在1980年後開始成為主流。美國公司從把消費者的抱怨當成麻煩，到轉而發現，利潤來自於解決消費者的痛點。相互競爭到今天，我們都能享受當奧客的快樂。

然而，雖然我們都是消費者，大多數人也都持有股票，但這兩個身份並不代表我們。我們同時還可能是老闆或員工，也是家庭成員及公民。記得老子的智慧話語：福兮禍所倚。將股東及消費者的權益，拉高到其他權益之上，造成美國及相關供應鍊國1990年開始的股市榮景，也讓消費者能用最低的價格買到最多的服務。但是，要持續壓低產品價格，當然員工的薪水不能漲、工時不能短。各國實質薪資超過20年沒漲，與這消費者與員工間的「弱弱相殘」脫不了關係。當我們抱怨滷肉飯漲價，賣滷肉飯的員工薪水就不會漲。然後這些員工下班成為消費者時，他們一樣要求東西不能漲價。滷肉飯可能利潤不高，那如果是賺錢的上市公司呢？依極大化股東權益的準則，管理者佛心加薪會讓EPS不好看，影響公司股價，所以也不該加薪。

低薪但穩定的工作，還不會太糟。很不幸的，全世界的低薪環境，都同時也存在工作不穩定。受薪階層的風險承受能力過低，一人失業可能就讓全家陷入困境，而失業的風險又持續增加。與此同時，我們又看到企業獲利持續創新高，GDP繼續成長。這種由不均而引發的民怨，我們已看到它在各國出現。顯然，只重視股東及消費者的利益，並無法讓全民分享到經濟成長的好處。

美國的商業圓桌會議（Business Roundtable）於日前發表一份聲明，重新定義「企業的使命」，簽署這份聲明的，包括美國200多家公司執行長，包括蘋果、亞馬遜、美國航空公司和摩根大通集團等企業的執行長（CEO）。聲明表示，股東最大利益不再是唯一依歸。企業做決策需要一併考量「所有利害關係人」，包括員工、消費者及社會。

然而，這麼大的卡司，引起的注意，卻是不成比例的小。最主要原因可能是它並沒說要怎麼做，以及聲明內容與近年流行的企業社會責任類似，並無新意。但這些明星執行長願意簽署，表示大家認同，股東利益不應是唯一標準。

其實，追求股東利益並非小股東們努力的結果，而是華爾街的禿鷹、經理人與證券監管單位相互影響的結果。如果我們真的在乎公司做CSR，那就該以股東的身分要求公司做。傅利曼說企業唯一要負的責任，是照顧股東。那股東重視什麼？如果股東認同CSR，公司才有可能把CSR當真。如果股東只認EPS，那CSR將永遠只有獎狀的功能。

(作者是中興大學財金系教授)