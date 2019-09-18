區塊鏈導入公共治理 已有12項場域應用計畫

2019-09-18 21:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



由國家發展委員會召集的台灣區塊鏈大聯盟，18日召開第一次會員大會。國發會指出，各部會陸續投入區塊鏈導入公共治理的研究，目前已有12項政府委辦的區塊鏈場域應用計畫，跨及公共服務、金融保險、能源、醫療、農業五大領域。

國發會主委陳美伶認為，區塊鏈商機勃勃，如網路發展的初期，由去中心化、智慧合約到目前結合物聯網的應用，可幫助企業、政府構建良好的應用基礎平台，改善服務流程及安全，但區塊鏈技術在法規、人才培育、商業模式等發展，仍有許多挑戰。

立委許毓仁並指出，台灣有完整ICT上中下游產業鏈、軟硬厚實基礎、5G及智慧城市等優勢，有助於區塊鏈落地應用。

國發會說明，為完善區塊鏈應用發展，政府單位如中央銀行、金管會、交通部、內政部、農委會等機關，均已開始進行區塊鏈導入公共治理的研究，目前已有12項政府委辦的場域應用計畫，範圍觸及公共服務、金融保險、能源、醫療、農業五大領域。

國發會舉例，央行目前規劃推動數位貨幣研究；透過試驗計畫，研究數位貨幣發行及交易平台之可行性技術方案，並與學術單位合作培訓人才。

而交通部也積極發展區塊鏈應用，規劃將進口重櫃提領改為無紙化作業，將現行於貨櫃碼頭的進口貨櫃提領文件，導入區塊鏈智能合約，改善現行作業效率。

另外，內政部則規劃將區塊鏈技術應用於不動產交易，並精進地政士職能委託規劃服務案。國發會說明，為因應數位化趨勢並保障不動產交易安全，參考國外實務，內政部正著手規劃不動產交易區塊鏈技交易及登記機制，進行可行性評估，提出可運作的實施步驟及作業流程。

不過，新興產業發展也需要政府資源的挹注，陳美伶指出，當前各部會已有不同的政策協助工具，如經濟部、科技部及教育部等。而國發基金「創業天使投資方案」也已核准了二家區塊鏈新創公司，分別注資美金60萬元及美金10萬元予鏈科科技及思偉達創新科技。