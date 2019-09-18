電價連三凍之後…明年電價穩定準備將用光光

2019-09-18 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今（18）日召電價費率審議會，決定電價「連3凍」，將動用電價穩定準備435億元弭補台電虧損，預期電價穩定準備今年就會用罄。

今年八月因適用夏月電價，收入增加，台電有80億元盈餘，但台電今年前八月累虧202億元，相較去年同期虧損127億元，台電虧損顯得更為嚴重，經濟部卻決定電價凍漲。

經濟部政務次長曾文生表示，目前電價穩定準備餘額尚有435億元，為避免短期電價波動對物價造成影響，經濟部審議會決定這次電價不調整，未來台電可依2019年全年實際盈虧情況，由電價穩定準備撥補。

曾文生並強調，目前電價穩定準備餘額尚有435億元，足以弭補台電今年全年虧損，並且給予台電5%合理利潤，「是夠用的」。

曾文生表示，近期天然氣價格也下跌，八月中油下跌2.9%、九月下跌5.06%，相較於七月下跌約8%；隨著進入秋冬季節，將會使用較多天然氣；此外，台電今年前七月售電量較去年同期減少，今年全年售電量有望較去年減少，都會影響台電營收結構。

簡言之，若國際燃料價格走跌、售電量減少，台電就會虧得比較少。

曾文生進一步解釋，去年台電虧損64億元，去年電價穩定準備撥補346億元，其中包含了給台電5%合理利潤、200多億元。因此，他認為435億元足夠今年撥補給台電。