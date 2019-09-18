經濟部拍板 今年電價不漲了

2019-09-18 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



台電今年前八月已累計虧損202億元，經濟部今（18）日召電價費率審議會。隨著總統大選升溫，經濟部以長期能源價格走跌為由，決定電價「連3凍」，維持平均電價2.6253元／度。

沙國油田日前遭到無人機攻擊，導致原油供給減少，經濟部政務次長曾文生今日表示，國際油價本周一大漲15%，隔日隨即回軟，再加上沙國對外表示，本月底即可回復產能，整體來說，國際燃料價格長期仍屬下跌趨勢。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」，每年於3月及9月召開電價費率審議會，分別檢討4月及10月電價是否調整，並且明定電價調幅上限為3%。

隨著2020年總統大選選戰升溫，經濟部早在今年3月釋出，電價10月可望繼續凍漲訊息。昨日經濟部召開電價費率審議會，果不其然，拍板電價繼續凍漲，曾文生強調，主要是考量國際燃料價格呈疲軟走勢。

曾文生引述美國能源總署（IEA）預測，9月布蘭特原油平均每桶63美元；第四季平均為每桶60美元。

值得注意的是，今年八月因適用夏月電價，收入增加，台電有80億元盈餘，但台電今年前八月累虧202億元，相較去年同期虧損127億元，台電虧損顯得更為嚴重，經濟部卻決定電價凍漲。