親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

整理20機砲彈藥爆炸 金門3國軍炸傷四肢

參選立委致詞後 太陽花女神鞠躬竟頭撞麥克風

大潭電廠7號機 10月2日展延闖關

2019-09-18 19:39經濟日報 記者程士華╱即時報導

因應能源轉型增加燃氣發電需求，台電公司申請展延大潭電廠7號機運轉期間，延長三年至2022年底，環保署原訂於今（18）日下午召開專案小組第三次審查會，然而卻於上午臨時通知取消；據瞭解，會議延至10月2日再開，通過後將送入環評大會審查。

大潭電廠目前設有六部燃氣複循環機組、一部燃氣單循環機組，2014年通過增建計畫環評後，台電2016年以供電吃緊為由，提出緊急發電計畫，設置兩台共60萬瓩的燃氣單循環機組，原定「過渡時期」僅運轉到今年底，但台電在地方政府限煤、民營電廠招標不順兩大壓力下，有意展延將7號燃氣單循環機組運轉期程，延長三年至2022年底。

針對台電提出的環境影響差異分析報告，專案小組已召開二次會議，仍受桃園市環保局及環評委員質疑空汙問題，於前次會議中要求補件再審。

環保署官員指出，專案小組由7位環評委員、3位專家學者以及主席等11位成員組成，本案重要性高，因而由副署長蔡鴻德擔任會議主持，然而今日會議僅5位環委能夠出席，且蔡鴻德本周出訪美國，因而順延會議期程，將於10月2日再開。

官員表示，原則上專案小組將於第三次會議作出初審結論，送交環評大會審議，因此預估下次會議將會有初步結論。

環評台電環保

相關新聞

電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13

長榮打壓空服？交通部：涉及飛安將加強監督

2019-09-18 14:28

桃空職工批打壓 長榮航反擊：不實抹黑

2019-09-18 14:28

大選逼近 10月電價有望創「連3凍」紀錄

2019-09-18 14:28

「9月逾80趟航班缺員」桃空職工控長榮航追殺空服

2019-09-18 14:28

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:23

華映高層盤算？黃國昌：由政府創紀錄墊償逾12億元

2019-09-18 11:15

名家觀點／全球裂聯網與金融雅爾達體系

2019-09-18 00:54

夏月電價 暫不考慮提前實施

2019-09-18 00:32

夏月電價 不提前實施了

2019-09-17 23:35

培訓離岸風電人才 全台首座 移動式訓練基地啟動

2019-09-17 23:33

華映陷入死局，從兩年前財報就能預見！知名會計師：關鍵藏在「現金流量」

2019-09-17 17:01

第2季放寬加班時數上限 增逾5萬勞工人次

2019-09-17 15:59

貿易戰難料 電電公會李詩欽憂今年全球零成長

2019-09-17 14:48

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

7-8月發票兌獎注意！急著領現虧800元

2019-09-17 20:55

新系統之亂…南山人壽遭重罰3000萬 董座停職2年

2019-09-18 00:07

華映高層盤算？黃國昌：由政府創紀錄墊償逾12億元

2019-09-18 11:15

聯發科攻5G 外資釋疑

2019-09-18 00:18

還想存人民幣？央行告訴你這五家銀行利率最高

2019-09-18 11:30

星宇航空全系列制服 10月2日正式發表

2019-09-18 12:28

跌破眼鏡！ 8月人民幣存款逆勢增

2019-09-17 23:50

南山人壽今年已吃七罰單 內稽內控待強化

2019-09-18 00:10

鼎泰豐擴張 開最大旗艦店

2019-09-17 23:20

南山人壽系統升級啟示錄 五點不漏

2019-09-17 23:18

桃空職工控追殺罷工組員、缺員嚴重 長榮回應了

2019-09-18 11:23

經濟解析／楊應超：只要郭台銘在 就敢投資鴻海

2019-09-18 14:52

新系統之亂 南山重罰3,000萬

2019-09-17 23:26

頂級客專屬！全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10

Gogoro得標！半年內於新北設113處電池交換站

2019-09-18 13:02

宏碁、華碩高層改組 成績單亮眼

2019-09-18 00:15

王雪紅交棒 梅特接手宏達電執行長

2019-09-18 00:12

搶便宜 四大企業發債180億

2019-09-17 23:27

長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決 深表遺憾

2019-09-18 11:57

蘋果主導 鴻海加碼印度

2019-09-17 23:37

一銀 拿下加國43億聯貸案

2019-09-17 23:36

成衣雙雄 產能大遷徙

2019-09-17 23:35

富士康出貨了…iPhone 11運往全球

2019-09-17 23:34

儒鴻新南向 投資印尼52億

2019-09-18 00:22

宏達電換血 聘洋將任CEO

2019-09-18 00:24

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

王雪紅閃辭宏達電執行長！新舵手有辦法拯救股價嗎？

2019-09-18 15:40

金管會：南山問題保單 須逐一確認

2019-09-17 23:18

新系統不斷出包 南山：保戶權益不變

2019-09-17 23:18

人民幣定存利率 失守3%大關

2019-09-17 23:23

陽台加蓋 房屋稅恐增加

2019-09-17 23:42

郭台銘不選了…鴻海集團市值蒸發近900億

2019-09-18 00:26

夏月電價 不提前實施了

2019-09-17 23:35

電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13

上銀漢諾威展豐收 明年業績將攀高峰

2019-09-17 23:20

鼎泰豐董座埋單 帶員工遊峇里島

2019-09-17 23:20

寶佳加碼華票 要當最大股東

2019-09-17 23:26

央行出手 台幣終止連八升

2019-09-17 23:31

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

壽險初年保費 轉為負成長

2019-09-17 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top