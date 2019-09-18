大潭電廠7號機 10月2日展延闖關

2019-09-18 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



因應能源轉型增加燃氣發電需求，台電公司申請展延大潭電廠7號機運轉期間，延長三年至2022年底，環保署原訂於今（18）日下午召開專案小組第三次審查會，然而卻於上午臨時通知取消；據瞭解，會議延至10月2日再開，通過後將送入環評大會審查。

大潭電廠目前設有六部燃氣複循環機組、一部燃氣單循環機組，2014年通過增建計畫環評後，台電2016年以供電吃緊為由，提出緊急發電計畫，設置兩台共60萬瓩的燃氣單循環機組，原定「過渡時期」僅運轉到今年底，但台電在地方政府限煤、民營電廠招標不順兩大壓力下，有意展延將7號燃氣單循環機組運轉期程，延長三年至2022年底。

針對台電提出的環境影響差異分析報告，專案小組已召開二次會議，仍受桃園市環保局及環評委員質疑空汙問題，於前次會議中要求補件再審。

環保署官員指出，專案小組由7位環評委員、3位專家學者以及主席等11位成員組成，本案重要性高，因而由副署長蔡鴻德擔任會議主持，然而今日會議僅5位環委能夠出席，且蔡鴻德本周出訪美國，因而順延會議期程，將於10月2日再開。

官員表示，原則上專案小組將於第三次會議作出初審結論，送交環評大會審議，因此預估下次會議將會有初步結論。