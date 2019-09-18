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台綜院：8月電力景氣燈號亮綠燈 經濟成長率2.3%

2019-09-18 18:54經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台灣綜合研究院今（18）日公布8月電力景氣燈號為綠燈，其中，半導體製造業因高階消費性電子新品備貨需求，用電量較去年同期增加逾5%，但整體經濟成長較7月微幅下修0.1個百分點，成長率預估值為2.3%。

台綜院分析，今年國際政經情勢紛擾多變，經濟前景不確定性攀高，整體外在環境對台灣而言同時存在風險與機會。不過，8月受惠台商回台投資與產能回流，持續帶動內需動能，又適逢出口旺季加乘貿易轉單效果，出口表現不差。

台綜院指出，8月整體電力景氣指數燈號呈現綠燈，經濟成長較7月微幅下修0.1個百分點，成長率預估值為2.3%。

從產業組成來看，製造業依舊維持整體表現偏弱，但業別間存在明顯差異的態勢。主要產業中，半導體製造業因高階消費性電子新品備貨需求，帶動積體電路出口成長，生產活動與外需表現皆維持熱絡的正向訊號，用電量成長相對去年同期超過 5%，電力景氣燈號為穩定的綠燈。

不過，化學材料製造業與機械設備製造業，則因出口訂單表現與生產指數持續下滑，電力景氣燈號呈現低迷的藍燈。鋼鐵業也仍受制於貿易保護措施，出口持續縮減，電力景氣燈號維持黃藍燈。

綜觀來看，美中貿易爭端等紛擾有望逐漸沉澱，但主要國家經濟展望放緩， 全球經濟前景仍不樂觀。8月台灣經濟雖有出口旺季與備貨需求兩大正向因素加持，但各業成長表現差異甚大，第3季經濟成長表現持穩徘徊於2.3%~2.4%之間。

台綜院首創以用電量作為景氣循環關鍵指標，援引「李克強指數」占比最高的耗電量，編制電力景氣指數，是台灣第一個透過電力使用量作為判斷經濟動態之指標，堪稱「台版克強指數」，透過智慧電表準確反映用電真實數據，細部觀察各行業用電量頻率，能掌握各別產業發展榮枯。

「台版克強指數」不同於一般抽樣調查，台綜院整合各行各業的高壓以上電力售電量，經由台電公司提供24,932家高壓以上的大型用電戶，其實際用電資料與自用發電設備自用量實際用電量之普查資料，可直接反映國內九成經濟生產活動，據此推估國內每月經濟成長數據並建構電力景氣指數（Electric Prosperity Index, EPI），即時解讀台灣經濟景氣狀況。

景氣燈號製造業

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