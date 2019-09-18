電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



電價費率審議委員會今日召開，最終決議不調整、確定連三凍。 本報資料照片 分享 facebook

經濟部今召開電價審議委員會，最終決議不調整、確定連三凍。經濟部能源局副局長李君禮表示，燃料成本是主要考量因素，雖然有發生沙國事件，預估到九月底可以恢復產能，且燃料價格走跌，最終決議下半年電價維持2.6253元一度，不做調整。