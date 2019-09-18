10月起電價費率 審議委員會拍板不調整

2019-09-18 17:06 中央社 台北18日電



經濟部今天召開電價費率審議會，下午公布結果，決議本次電價不調整，10月起維持平均電價每度2.6253元。

根據電價費率審議委員會今天開會結果，考量燃料成本變化因素，決議本次電價不調整，維持平均電價每度2.6253元。

經濟部每年4月及10月根據委員會決議結果調整電價，去年4月是105年4月以來首度調整電價，上調3%，此後至今已連續3次維持不調整。