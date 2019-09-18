華映高層盤算？黃國昌：由政府創紀錄墊償逾12億元

2019-09-18 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



面板廠華映公司面臨財務緊縮，原定11日發放2100名員工8月份薪水，確定因資產不足無法全額給付，新應材公司等債權人並向法院聲請進行強制執行程序，時代力量立委黃國昌痛批惡質老闆擺爛、政府基金買單，即將倒閉的華映，估計政府墊償超過12億元，將創下工資墊償基金的紀錄。

黃國昌指出，華映在8月預告將再解雇2100人後，已經停止發放薪資，他認為華映高層目前的盤算，是交給政府由「工資墊償基金」來給付8-10月的薪水與資遣費。這筆費用，預計超過12億，將創下最高紀錄。

具體而言，華映在員工人數為4600人時，一個月人事費用需要3億元；在今天5月第一波裁員2500人後，就尚未解僱的2100名員工，估計每月應該給付的薪資，至少仍需1.4億。

️3個月的積欠工資，加上6個月資遣費（墊償上限），估計墊償金額超過12億元。這個金額，不僅已超過基金1年總收入（約10億）；與在2007年創下「墊付而未償還」紀錄的碧悠電子相比（墊償7083萬、償還612萬；計支出6471萬），更是膨脹20倍！

黃國昌說，「積欠工資墊償基金」制度，本是在保障勞工權益，在公司倒閉，雇主不支付工資時，由基金墊付、理所當然。然而，這不代表應該負最大責任的老闆，可以事不關己、拍拍屁股走人！

黃國昌並批華映，️先是為了自己在中國大陸的投資，承諾保證「中國華映科技」每年10%獲利，拿台灣華映員工與股東做犧牲品；️再惡意於財報中違法隱匿重大資訊，把投資人當盤子；️更離譜的是，去年華映已嚴重虧損，總經理林盛昌與董事長林蔚山，竟還各自領取了3000萬-5000萬元與1710萬元的史上最高報酬。這完全是典型的圖利自肥，惡質到了極點！這些違法亂紀、坐領高薪的老闆，應該徹底地被追究責任！

他不忘提醒勞動部：不要忘了自己在《大量解僱勞工保護法》下的權責，依該法第12條規定，對於大量解僱勞工而積欠勞工工資的雇主，採取必要的對人保全處分。