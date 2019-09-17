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推動軌道產業自製輕軌先行 兩年後至少有350億元商機

2019-09-17 17:01經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

配合行政院推動軌道產業發展，提高國產化比例的政策，交通部選定以發展輕軌系統為優先標的，已頒布「輕軌系統採購作業指引」，未來計畫興建的六條輕軌，都要遵循此一作業指引規定辦理，至少要有一定比例機電系統國產化。據交通部鐵道局推算，六條輕軌留給國內廠商的機電系統商機至少有350億元。

鐵道局指出，正在興建中的輕軌系統有淡海二期、安坑輕軌，已通過可行性研究的桃園棕線和基隆－台北輕軌，以及研究中的新竹市輕軌和台南輕軌等六條，總建設經費1,520億元，其中土建費用七、八百億元，都可由國內廠商施作，剩餘七百多億元機電系統，鐵道局希望有五成商機留給國內廠商，藉以創造就業機會和提升國內廠商技術。

鐵道局副局長楊正君今（17）日表示，前瞻計畫中有多個縣市計畫興建輕軌系統，如果像目前各縣市捷運系統規格都不一的話，在國內有限的軌道市場中，國內廠商可參與的商機會更小，為做大市場，所以訂定一個產製標準化的規定，此規定已函發給各縣市，未來興建輕軌系統都要據此辦理。

他說，「輕軌系統採購作業指引」內容，包含「採購配套措施」及「產製標準化措施」兩大部分。其中「採購配套措施」，主要是為解決國內廠商參與投標障礙與營造有助國產化採購環境，配合「最有利標」決標方式，將廠商經驗或實績納入評選項目中，不列為資格條件，並允許兩家以上廠商共同投標，創造國內外廠商合作機會。

另外，指引也規定不受政府採購協定等採購限制的地方政府，於辦理軌道建設採購時，招標文件應明定國產化占比下限（至少50%），並應將各項有助國產化措施（如全生命週期成本、降低維修成本、落實可維修度等要）納入評選項目。

而為積極協助國內廠商參與軌道建設，還規定國內廠商得經由一定審查程序、實測場域驗證或技轉合作等方式，取得產品使用（或合格）證明文件，並與實績併列評選子項，視同合格商源，增進國內廠商參與軌道建設機會。

在「產製標準化措施」部分，則是在滿足營運需求、接軌國際主流標準要求，並結合國內產業技術能力，制訂各項通用規格，以整合輕軌系統設備零組件規格與標準要求，擴大產製經濟規模，並增進國內廠商切入國際軌道產業供應鏈的機會，進而提高其參與軌道建設意願與機會，促成我國軌道產業永續發展，不致因採購國外系統而所有關鍵技術和零組件都得仰賴國外廠商。

配合行政院推動軌道產業發展，提高國產化比例的政策，交通部選定以發展輕軌系統為優先...
配合行政院推動軌道產業發展，提高國產化比例的政策，交通部選定以發展輕軌系統為優先標的，已頒布「輕軌系統採購作業指引」，未來計畫興建的六條輕軌，都要遵循此一作業指引，至少要有一定比例機電系統國產化。　圖／新北市政府提供
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