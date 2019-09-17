華映陷入死局，從兩年前財報就能預見！知名會計師：關鍵藏在「現金流量」

2019-09-17 17:01 商業周刊 張明輝



大同集團子公司華映。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陷入財務困境多年的華映終於在2018年聲請重整，不管未來如何，這家公司起死回生的機率不大。我們解讀華映2018年財報沒有意義，反而是從2016年或2017年財報下手，才能學到如何比其他人更早知道華映的必死之局，並將此法運用到了解其他公司。

從下表華映2017年個體報表之「營業活動現流表」中可看出：

一、 當年度的折舊及攤銷費用高達35億元。這表示即便華映不賺錢仍然可以靠折舊及攤銷費用一年產生35億元的現金流入。

二、 當年獲利約23億元主要是出售資產的獲利，這一大部份的現金流入是透過出售資產而得，所以被重分類至投資活動中。

三、 當年度營業收入中約有71億元，在以前年度已經向關係人預收貨款，因此這部份的營業收入無法再為華映產生現金流量。

四、 因以上三因素，華映2017年營業活動之現金流量約為負12億元。

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另外，從下表華映2017年個體報表的「投資活動之現金流量」中可以看出：

一、 當年藉由處份股票及一部份財產給日商Ortus 以及出售其他資產，為公司取得約74億元的現金。

二、 當年購置約17億元的「不動產、廠房及設備」。

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華映的面板事業屬於資本與技術密集產業，華映一年十幾億元的設備投資與小面板的同業彩晶相當，但遠遠低於群創及友達。這會讓投資人擔心該公司的競爭力是否能夠維持及提升。

另外，華映可能為了籌措資金而處份資產，但以後還能有多少資產可供處份？我們研讀報表的結果是，只剩下大陸華映及少量的福華電子股票。但大陸華映主要是負責台灣華映面板製造的後製程，很難分割出售。所以要取得大金額的現金，除非是賣廠房或設備，否則應該是賣無可賣了。

從籌資活動中我們可以看出，華映的主要籌資活動就是借新還舊。我如果是銀行，一定會催促公司趕快償還，若要借新還舊必須要提供十足的擔保，這還是看在華映是大同集團成員的份上。但若是母公司在策略上要放棄華映呢？

總之，從華映2017年個體報表的現流表和資產負債表可以看出，因為過去向關係人預收及積欠太多貨款，未來幾年除非業績超乎尋常的好（2018年是面板產業非常糟的一年），營業活動的現金流量很難是正的。營業活動既然難以產生巨額的現金流入，就只能向銀行以借新還舊的方式展延，並且很難大幅更新設備。然而，設備投資停滯不前又會進一步導致競爭力衰退。所以除非經由大舉增資，否則華映事實上已經走入營運上的死胡同，即使向法院聲請重整成功也沒用。

從華映案例中，我們了解現金流量表的目的有三個：

一、了解一家公司的獲利品質是否良好。

二、獲利品質好的公司，可以從營業活動是否能產生穩定的現金流入看出來。對於獲利品質好的公司，我們可以從其自由現金流量進而預測其股利的穩定性，甚至成長性。

三、 對於獲利品質好的公司，投資人可以加碼。反之，不是減碼，就是必須設定較低的本益比，才是明哲保身之道。

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