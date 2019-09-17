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南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

不只是怕有人昏倒 公廁隔間下方為何要留縫隙？

貿易衝突遷廠越南 東協要當成未來市場經營

2019-09-17 16:26經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

美中雙方再度互課關稅，兩國貿易衝突持續，加速東協經濟崛起，其中多數台商認為越南產業鏈完整，享地利之便，近期外資投資不斷攀升，顯示在中美貿易戰持續延燒之際，全球企業已積極思考產銷布局的重新調整。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，貿易戰下促使經濟環境快速變化，已影響台商在供應鏈所扮演的角色，供應鏈布局的調整勢在必行。不過危機也是轉機，隨著供應鏈的調整，台商透過全球化布局分散風險，企業可從市場及工廠據點衍生出不同的策略構面。

吳偉臺指出，近期受中美貿易戰影響，全球製造業正進行大規模的變革，企業必須貼近市場、快速做出回應，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，將生產基地轉往越南，近期有許多企業前往北越投資設廠，其中多數為是電子相關產業，因此越南關稅議題成為近期討論的焦點，越南已簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，強化越南企業前進世界各國的貿易競爭力，使越南企業更深入參與全球生產鏈和價值鏈的布局。

另外，越南市場非常多樣，應尊重當地文化，個別了解越南特有之國情及其民族性，將資源集中在策略性及分析性的投資管理活動，進行成本效益試算分析，以決定應如何進行價值鏈調整，因地制宜發展經營策略才能投其市場所需，提高南向市場投資經營的附加價值。

吳偉臺建議，企業應將東協當作「未來市場」來經營，台商應積極思考將東南亞的內需轉化成長期的市場，而非只是降低成本的製造基地，東南亞不僅是供應鏈的一環，更是價值鏈中不可或缺的一部分。

越南東南亞台商

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