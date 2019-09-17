美中貿易戰影響 資誠：應重視東南亞內需

2019-09-17 15:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



資誠（PwC）聯合會計師事務所日前於越南河內舉辦「越南經貿及稅務治理趨勢座談會」，吸引30餘家台商與會，資誠國際事務長吳偉臺於會中建議，企業應將東協當作「未來市場」來經營，台商應積極思考將東南亞的內需，轉化為長期的市場，而非只是降低成本的製造基地。

吳偉臺表示，近期受中美貿易戰影響，全球製造業正進行大規模的變革，企業必須貼近市場、快速做出回應，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，將生產基地轉往越南，近期有許多企業前往北越投資設廠，其中多數為是電子相關產業。

吳偉臺表示，越南關稅議題也因此成為近期討論的焦點，越南已簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，強化越南企業前進世界各國的貿易競爭力，使越南企業更深入參與全球生產鏈和價值鏈的布局。

吳偉臺說，越南市場非常多樣，亦應尊重當地文化，個別了解越南特有之國情及其民族性，將資源集中在策略性及分析性的投資管理活動，進行成本效益試算分析，以決定應如何進行價值鏈調整，因地制宜發展經營策略才能投其市場所需，提高南向市場投資經營的附加價值。

吳偉臺表示，貿易戰下促使經濟環境快速變化，已影響台商在供應鏈所扮演的角色，供應鏈布局的調整勢在必行。不過危機也是轉機，隨著供應鏈的調整，台商透過全球化布局分散風險，企業可從市場及工廠據點衍生出不同的策略構面。

吳偉臺指出，一旦調整集團資源配置，將面臨一連串議題，如與客戶重新談判、篩選供應商、移動有形或無形資產（如設備、產線、技術、客戶訂單）到關聯企業、派遣人員成本效益評估、建置當地稅務與帳務的制度與系統、關稅及利潤移動等移轉訂價政策。

吳偉臺建議，台商企業應保有過往的彈性並導入跨國稅務管理思維，在交易模式及供應鏈變化時尋求創新的機會。無論是調整國際布局、轉型升級或擴大營運規模，可將各種策略架構模組化，以更迅速的方式測算相關稅務影響，審酌公司定位，妥適安排越南公司的交易模式及利潤配置。