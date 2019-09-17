台商布局越南 資誠：導入跨國稅務管理

2019-09-17 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中美貿易衝突持續，加速東協經濟崛起，多數台商認為越南產業鏈完整，投資攀升，資誠聯合會計師事務表示，台商企業應保有過往的彈性並導入跨國稅務管理思維，在交易模式及供應鏈變化時尋求創新的機會。

資誠聯合會計師事務所日前赴越南河內舉辦「越南經貿及稅務治理趨勢座談會」，吸引30餘家台商與會，剖析台商面臨的衝擊。資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，貿易戰下促使經濟環境快速變化，已影響台商在供應鏈所扮演的角色，供應鏈布局的調整勢在必行。隨著供應鏈的調整，台商透過全球化布局分散風險。

吳偉臺指出，一旦調整集團資源配置，將面臨一連串議題，如與客戶重新談判、篩選供應商、移動有形或無形資產(如設備、產線、技術、客戶訂單)到關聯企業、派遣人員成本效益評估、建置當地稅務與帳務的制度與系統、關稅及利潤移動等移轉訂價政策。

吳偉臺建議，台商企業應保有過往的彈性並導入跨國稅務管理思維。無論是調整國際布局、轉型升級或擴大營運規模，可將各種策略架構模組化，以更迅速的方式測算相關稅務影響，審酌公司定位，妥適安排越南公司的交易模式及利潤配置。

吳偉臺指出，近期受中美貿易戰影響，全球製造業正進行大規模的變革，企業必須貼近市場、快速做出回應，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，將生產基地轉往越南，近期有許多企業前往北越投資設廠，其中多數為是電子相關產業，因此越南關稅議題成為近期討論的焦點。

目前越南已簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，強化越南企業前進世界各國的貿易競爭力。