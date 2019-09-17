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特定「3K」產業改善設備 最高可獲250萬元補助

2019-09-17 14:42經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

國內「3K」（危險、辛苦、骯髒）產業粗估約58,000家，年產值將近3兆元，大多屬於中小企業，由於工作環境多有高溫、高噪音及高污染等危害因素，國人不願屈就，產業面臨缺工，勞動部為此推動輔導改善及補助計畫，每案每年最高補助金額達250萬元。

勞動部為協助傳統產業改善工作環境及製程轉型，2014年起陸續針對鑄造業、表面處理業、印染整理業推動輔導改善及補助計畫，迄今已經輔導200餘家，補助上億元經費，獲得業者熱烈迴響；今年針對表面處理、印染整理業提供專案補助，分別於9月底及10月底截止受理申請，呼籲有意申請的企業把握時間。

勞動部表示，國內「3K」產業粗估約58,000家，年產值約計2兆9,000億餘元，大多屬中小企業，因其製程或作業性質特殊，諸如鑄造、表面處理、印染整理、橡膠製品製造等作業，工作環境多存在高溫、高噪音及高污染等危害因素，國人不願屈就，導致產業面臨長期缺工、人才斷層及年齡老化等問題。

勞動部職安署透過資源整合、專案訪視輔導、改善經費補助等連貫性服務措施，從規劃設計、施工至完工由專家團隊全方位提供支援，除了規劃補助廠房設置安全衛生設備外，更將工作環境髒亂、濕滑、陰暗等問題改善納入優化工作環境的補助項目，補助金額最高可達250萬元。

勞動部表示，傳統產業雖然欠缺高科技光環，但仍是工業發展重要的一環，勞工的安全衛生及勞動權利值得持續關注，透過歷年專案輔導與補助，已經促進廠商投資改善工作環境金額達約23億元。

勞動部高溫

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