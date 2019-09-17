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不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

靠一個「秘密資料夾」 BELLAVITA年衝百億營業額

2019-09-17 13:35經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「貴婦百貨」BELLAVITA即將在9月21日歡慶十周年，這個全台首座的城堡百貨，佔地2,200坪，並位於台北市府捷運站旁精華地段，成立10年來，外表看來沒人潮、低坪效的精品商場，但這裡許多客人一出手，平均就是5~8萬元客單價，最頂級的前200名牡丹卡會員，個個年度消費更是破千萬台幣，「含金量」不容小覷，而且其實它早在經營六年多，即2009年時就損益兩平且開始獲利。

分析BELLAVITA的成功之道，商研院數位創新系統服務中心主任范慧宜指出，BELLAVITA年平均成長10%，而百貨業界四大鐵則：「人潮多」「折扣多」「打廣告」與「高坪效」，BELLAVITA全都反其道而行，堅持全年不打折，不辦周年慶吸引人潮，也不打廣告刷「存在感」，甚至可蓋20層的容積率，最後只蓋了九層樓，用不到七成，不把「坪效」擺第一。

范慧宜進一步指出，根據經濟部統計，台灣百貨業第4季的業績，貢獻超過全年三成，同業都是靠周年慶來衝買氣、拚現金。但，BELLAVITA則是深耕經營會員。

范慧宜表示，據傳，BELLAVITA有個會員秘密的專屬資料夾，由最高權限的客服人員管理，裡頭詳細記錄著VIP的消費品項、興趣喜好、人際關係等。而每年一萬多名持卡會員的專屬生日花禮，也全不假手他人，由BELLAVITA自行挑選、包裝，也都遵循這本「個人指南」，例如某些客人喜歡永生花，就不能送成鮮花，以免讓驚喜打折扣。

成立10年來，外表看來沒人潮、低坪效的精品商場BELLAVITA，這裡的許多客人...
成立10年來，外表看來沒人潮、低坪效的精品商場BELLAVITA，這裡的許多客人一出手，平均就是5~8萬元客單價，最頂級的前200名牡丹卡會員，個個更是年度消費破千萬台幣，「含金量」不容小覷。 圖／BELLAVITA提供
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