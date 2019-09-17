東協經濟崛起 台商搶進越南有什麼機會？

2019-09-17 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中大打貿易戰，加速東協經濟崛起，多數台商認為越南產業鏈完整，不僅可享地利之便，加上近期外資投資不斷攀升，顯示在美中貿易戰火持續延燒之際，全球企業已經積極思考產銷布局的重新調整。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺指出，貿易戰下促使經濟環境快速變化，影響台商在供應鏈所扮演的角色，供應鏈布局調整勢在必行。

吳偉臺表示，一旦調整集團資源配置，將面臨一連串議題，如與客戶重新談判、篩選供應商、移動有形或無形資產，例如設備、產線、技術、客戶訂單，再到關聯企業、派遣人員成本效益評估、建置當地稅務與帳務的制度與系統、關稅及利潤移動等移轉訂價政策。

他指出，受到美中貿易戰影響，全球製造業正進行大規模的變革，企業必須貼近市場、快速做出回應，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，將生產基地轉往越南，近期有許多企業前往北越投資設廠，其中多數為是電子相關產業，因此越南關稅議題成為近期討論的焦點。

越南已經簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，強化越南企業前進世界各國的貿易競爭力，使越南企業更深入參與全球生產鏈和價值鏈的布局。

此外，越南市場非常多樣，也應尊重當地文化，個別了解越南特有的國情及其民族性，將資源集中在策略性及分析性的投資管理活動，透過成本效益試算分析，決定如何調整價值鏈，因地制宜發展經營策略才能投其市場所需，提高南向市場投資經營的附加價值。

吳偉臺建議，企業應將東協當作「未來市場」來經營，台商應積極思考將東南亞的內需轉化成長期的市場，而非只是降低成本的製造基地，東南亞不僅是供應鏈的一環，更是價值鏈中不可或缺的一部分。