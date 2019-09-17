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不受台索斷交影響 科技部科研計畫持續進行

2019-09-17 12:40中央社 台北17日電

索羅門群島與台灣斷交，目前科技部有一項研究地震的補助計畫正在索羅門群島進行。科技部表示，跨國科研計畫不受斷交影響，會持續進行。

目前正在索羅門群島進行的計畫名為「索羅門群島海溝隱沒帶地下速度構造及界面斷層的發震過程探討」，計畫主持人中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員陳于高接受中央社採訪時表示，從2009年就開始進行，原本是台美合作計畫的一環，至今已經進行10年。

索羅門群島宣布與台灣斷交，對此，陳于高表示，並不會影響這項計畫進行，學術交流與政治還是有差異，他也提到目前團隊執行的許多計畫都是在非邦交國進行。

陳于高表示，這項計畫主要是蒐集當地的地震數據，並作為研究地震成因的資料。目前這項研究是以放置在陸地上的儀器觀測，研究團隊每半年赴索羅門群島整理、蒐集資料。

科技部表示，這項計畫經費來自於科技部補助，並未使用索羅門群島的補助。因為是學術研究計畫，參加的研究人員包含美國籍和紐西籣籍，即使台灣與索羅門群島中止邦交關係，並未影響學術合作及研究。

此外，科技部強調，國際科研合作計畫並非建立在是否有外交關係上，台灣與美洲、歐洲、亞洲多國均有國際科研合作計畫進行。

科技部地震

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