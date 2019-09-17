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國營事業首例 台電、調查局簽署資安聯防MOU

2019-09-17 10:46經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台電今（17）日與法務部調查局簽署資安聯防合作備忘錄（MOU），將資安防護升級至國家安全等級，創下國營事業首例。

台電表示，台電肩負穩定供電重任，除了第一線發電機組，更需搭配後端資訊管理系統擔任電力調度作業，因此系統資安防護為穩定供電關鍵一環，在簽署資安聯防MOU後，調查局將提供事前資安情資及鑑識人員支援，加速資安事件處理速度，全台穩定供電再添保障。

台電指出，台電於台北與高雄同步設有世界首創的雙主控電力調度中心，進行同步調度且相互備援，同時搭配資訊管理系統365天每分每秒監看重要電力資訊，調度全台電力。

根據國家資通安全管理法，台電的調度處、資訊處、通信處及三個核電廠共六單位為國家最高資安責任A等級。台電表示，未來將可依據調查局提供的事前情資，從源頭阻斷駭客攻擊；調查局也可依台電提供的駭客攻擊資訊建立資料庫，遏止駭客攻擊其他關鍵基礎設施。

調查局說明，面對日新月異的網路駭客攻擊，調查局將保防工作與資訊安全工作結合，推動「資安聯防」。此次與台電合作簽定資安聯防MOU，是為強化雙方合作，建立綿密資安防護網，提升台電資安防護能力，穩定供電。

台電資安調查局

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