新台幣開盤 貶值0.8分

2019-09-17 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（17）日早盤以31.010元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日挑戰30字頭未成功，盤中站上30價位之後，終場仍以31.002元兌1美元，升值5.3分作收。

今早新台幣小幅貶值開出之後，旋即反彈，目前重返30字頭，來到30.998元兌1美元價位，升值0.4分。