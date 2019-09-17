新台幣開盤 貶值0.8分

相關新聞
葉門無人機攻擊沙國油田 中油：國內能源供應無虞2019-09-16 18:00
中油下周油價啟動緩漲機制？95汽油超過30元是關鍵2019-09-16 17:51
沙國油田遇襲牽動油價 中油：待情勢明朗將回歸基本面2019-09-16 17:34
沙烏地驚爆石油危機 中油：有安全存量，毋需恐慌2019-09-16 17:32
油價大幅波動無可避免 中油呼籲民眾不必恐慌2019-09-16 17:27
調升伙食費、創生日假 渣打銀行與企業工會簽第4次團協2019-09-16 15:27
近半數上班族希望跨足電商 盼月薪超過5萬元2019-09-16 14:55
電商大餅一年834億 31至35歲上班族最想投入電商業2019-09-16 14:33
無薪假人數 沒有向上攀升2019-09-16 14:32
「台北當代」扮先驅 國際關注台灣2019-09-16 14:25
亞洲藝術市場板塊位移 香港動盪、我趁勢崛起2019-09-16 14:22
西門子歌美颯在台風機機艙組裝廠 拚2021年投產2019-09-16 13:36
離岸風電機艙組裝廠台中港啟動 首座歐洲境外組裝廠2019-09-16 13:16
沙國產油大減 台塑化：國內絕不會缺油2019-09-16 12:43
油田受損概況牽動油價走勢 台塑集團持續觀察2019-09-16 12:17
聯強國際 × 南港輪胎 世紀明珠商辦大樓簽約記者會2019-09-16 11:42
理財專家：這樣投資 40歲準備退休金還來得及！2019-09-16 11:07
最新數據出爐！1950人放無薪假 減少307人2019-09-16 11:01
從貿易戰火餘燼重生 機械業尋求進口替代新動能2019-09-16 09:15
低檔持有 央行黃金儲備賺4698億2019-08-10 00:29
川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻2019-08-02 14:28
雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑2019-07-25 20:01
女性創業論壇 聚焦四大主題2019-07-21 00:26
熱門文章
金管會盯上借錢買保單 今天同步開罰五家違規銀行2019-09-16 19:44
震撼彈！嚴凱泰生前未竟之業 裕隆城住宅區傳喊停2019-09-17 01:27
這樣投資 40歲準備退休金還來得及2019-09-16 12:11
勸誘客戶借款買保單 5家銀行挨罰170萬2019-09-16 21:14
星級酒店自助餐喊漲 君悅開第一槍2019-09-16 17:25
新台幣強彈逾1角 站上30字頭2019-09-16 09:55
出口首度超越日本！ 一張表看懂台灣光學鏡頭崛起2019-09-16 11:02
離岸風電機艙組裝廠台中港啟動 首座歐洲境外組裝廠2019-09-16 13:16
裕隆城札哈．哈蒂立面驚艷...但工程難度讓人吃驚2019-09-17 01:26
上百億元保險金沒人領 金管會下令保險業限期清查2019-09-16 14:34
台灣首座離岸風場如期完工 這因素很重要2019-09-16 20:34
上百億保險金沒人領 金管會下令：窮盡全力也要找到人2019-09-17 00:56
調升伙食費、創生日假 渣打銀行與企業工會簽第4次團協2019-09-16 15:27
百億保險金沒人領 限期清理2019-09-17 00:40
上百億保險金找不到人給付列負債 將衝擊保險業獲利2019-09-16 14:30
實支實付醫療險11月8日起限買3張 專家提醒4重點2019-09-16 12:13
中油下周油價啟動緩漲機制？95汽油超過30元是關鍵2019-09-16 17:51
陸全面取消QFII限制 顧立雄：象徵意義大於實質意義2019-09-16 16:14
新台幣連8升 創近2個半月高點2019-09-16 19:28
理財專家：這樣投資 40歲準備退休金還來得及！2019-09-16 11:07
【重磅快評】勞資爭議雙方各退一步才是進步2019-09-16 10:09
納智捷不畏人事地震 新URX車款第4季上市2019-09-16 14:45
SEMI示警：明年半導體市況 沒預期樂觀2019-09-16 23:45
全球筆電第2季出貨量 台灣占82.3% 仁寶排名第一2019-09-16 11:45
自我清查...你有遺忘的陳年保單嗎？2019-09-17 01:07
南港房價創新高！新建案「世界明珠」單坪上看150萬2019-09-16 15:23
減薪10％也不後悔 藥師走出白色巨塔轉戰電商2019-09-16 15:25
國際旅客遊中南部 觀光局攜高鐵推兩人同行一人免費2019-09-16 16:30
台面板業第一！群創蟬聯道瓊永續世界、新興市場雙指數2019-09-16 14:59
西門子歌美颯首座歐洲境外機艙組裝廠 落腳台中港2019-09-16 20:37
沙國產油大減 台塑化：國內絕不會缺油2019-09-16 12:43
調查：高達72％新創業者 目前尚無營收2019-09-16 19:56
金控集團海外獲利 大爆發2019-09-17 00:35
越鋼盤價跳水 衝擊年底旺季2019-09-17 01:25
壽險大咖：百億保險金 早就列為準備金2019-09-17 00:39
近半數上班族希望跨足電商 盼月薪超過5萬元2019-09-16 14:55
半導體展規模創新高 台製造設備投資躍世界第一2019-09-16 14:41
台幣連八升 一度重返30關2019-09-16 23:38
群創入選道瓊永續指數 評鑑成績全台面板業第一2019-09-16 11:07
聯強國際 × 南港輪胎 世紀明珠商辦大樓簽約記者會2019-09-16 11:42
留言