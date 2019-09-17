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不只抗黑韓！韓國瑜換衫捲袖 藏衣Q心機

泰國「老虎廟」掃蕩3年後：老虎過半慘死悲歌

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-09-17 09:17經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（17）日早盤以31.010元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日挑戰30字頭未成功，盤中站上30價位之後，終場仍以31.002元兌1美元，升值5.3分作收。

今早新台幣小幅貶值開出之後，旋即反彈，目前重返30字頭，來到30.998元兌1美元價位，升值0.4分。

新台幣
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