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葉門無人機攻擊沙國油田　中油：國內能源供應無虞

2019-09-16 18:00聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

據外電報導，葉門無人機疑似攻擊沙烏地阿拉伯油田，恐導致國際油價大漲。中油今表示，近日油價大幅波動雖無可避免，但隨著情勢逐漸明朗應可消除預期心理所引起的漲幅而回歸基本面，國內能源供應不致受到影響。

中油指出，根據沙烏地阿拉伯官方聲明，目前影響量約每日570萬桶，約占全球5%原油供應量，沙國表示該攻擊無人傷亡，並已開始調查損害狀況，另表示將以現有存量彌補供應減少；同時美國能源部也表示如果需要，已經準備好釋出戰備儲油，並將與國際能源署合作，配合全球性行動。全球原油短期內供給應無虞，其變數在於沙國恢復正常產油水準所需時間長短。

依據石油輸出國家組織（OPEC）今年8月數據，沙國每日生產約980萬桶原油，相當於全球每日1億桶供應量的10%。目前影響量570萬桶是因沙國主動暫時關閉生產設備進行檢查，並非實際受損量。對於後續實際受到影響的數量，以及沙國恢復正常生產所需要的時間長短，中油說將密切觀察情勢發展。

中油強調，國內能源供應不致受到影響，今年1至8月自沙國進口量約2300萬桶，占總原油進口量約22%，雖然占比不低，但台灣近年推動分散風險、多元採購，原油來源多元，目前適合煉製的原油有130餘種，產地來自約42個國家，可向中東或美國、西非等國要求增加供應量。

此外，國內兩家石油業者的儲油安全存量為60日以上，加上中油代政府儲油相當於中油的35日銷量，國內仍存有相當的安全存量，「油品供應無虞，請民眾毋須恐慌。」

至於油價，中油也表示，近日油價大幅波動雖無可避免，但隨著情勢逐漸明朗應可消除預期心理所引起的漲幅而回歸基本面，將密切觀察後續油價變化以及各產油國的因應作為，如若原油價格漲幅過大，中油對國內油品售價也訂有平穩機制。

中油原油價格
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