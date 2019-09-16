中油下周油價啟動緩漲機制？95汽油超過30元是關鍵

2019-09-16 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



中油表示全球原油短期內供給無虞，國內能源供應不致受到影響，請民眾毋需恐慌。 圖／中油公司提供 分享 facebook

沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，沙國宣布每日減產570萬桶原油，預估影響全球原油供應約5%，相關消息推升今（16）日國際油價應聲暴漲。對此，中油表示全球原油短期內供給無虞，國內能源供應不致受到影響，請民眾毋需恐慌。

至於下周國內油價是否會啟動緩漲？則要看接下來這幾天的國際油價走勢，如果按照油價公式，95無鉛汽油每公升超過30元才會啟動緩漲機制，吸收部分上漲。目前國內95汽油的最新價格為每公升28.3元，尚有一段距離。

中油主管表示，目前沙國的原油產出設施損害程度尚未明朗，根據沙烏地阿拉伯官方聲明，目前影響量每日570萬桶（約占全球5%原油供應量），但該570萬桶影響量，是沙國主動暫時關閉生產設備進行檢查，並非實際受損量。

沙國已經表示會以現有存量彌補供應減少，同時美國能源部也表示必要時準備釋出戰備儲油，並將與國際能源署合作，配合全球性行動。預料全球原油短期內供給應無虞，後續變數在於沙國恢復正常產油水準所需時間長短。

中油今年前八月自沙國的原油進口量約2,300萬桶，占總原油進口量約22%，雖然占比不低，但中油近年推動分散風險、多元採購，原油來源多元，中油可向中東或美國、西非等國要求增加供應量。另外國內包括中油、台塑化兩家石油業者，目前儲油安全存量皆為60日以上，國內有相當的安全存量，油品供應無虞。

至於油價，台灣中油表示，近日油價大幅波動雖無可避免，但隨著情勢逐漸明朗應可消除預期心理所引起的漲幅而回歸基本面，中油將密切觀察後續油價變化以及各產油國的因應作為，如若原油價格漲幅過大，中油對國內油品售價訂有平穩機制。