沙國油田遇襲牽動油價 中油：待情勢明朗將回歸基本面

2019-09-16 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯油田日前遭無人機攻擊，導致國際油價大漲。（圖／路透） 分享 facebook

沙烏地阿拉伯油田遭無人機攻擊導致國際油價大漲，台灣中油公司今天表示，沙國原油產出設施損害程度尚未明朗，但全球原油短期內供給無虞，國內能源供應不致受到影響；有關後續各産油國因應作為及價格變動，台灣中油會持續密切觀察，請民眾毋需恐慌。

台灣中油指出，根據沙烏地阿拉伯官方聲明，目前影響量約每日570萬桶(約佔全球5%原油供應量)，沙國表示該攻擊無人傷亡，並已開始調查損害狀況，另表示將以現有存量彌補供應減少;同時美國能源部也表示如果需要，已經準備好釋出戰備儲油，並將與國際能源署合作，配合全球性行動。全球原油短期內供給應無虞，其變數在於沙國恢復正常產油水準所需時間長短。

依據石油輸出國家組織（OPEC）今年8月數據，沙國每日生產約980萬桶原油，相當於全球每日1億桶供應量的10％。目前影響量570萬桶係因沙國主動暫時關閉生產設備進行檢查，並非實際受損量。對於後續實際受到影響的數量，以及沙國恢復正常生產所需要的時間長短，台灣中油將密切觀察情勢發展。

台灣中油表示，國內能源供應不致受到影響，今年1至8月自沙國進口量約2,300萬桶，佔總原油進口量約22%，雖然佔比不低，但台灣中油近年推動分散風險、多元採購，原油來源多元，目前適合煉製的原油有130餘種，產地來自約42個國家，可向中東或美國、西非等國要求增加供應量。

此外，國內兩家石油業者的儲油安全存量為60日以上，另加上台灣中油代政府儲油相當於台灣中油的35日銷量，國內仍存有相當的安全存量，油品供應無虞，請民眾毋須恐慌。

至於油價，台灣中油表示，近日油價大幅波動雖無可避免，但隨著情勢逐漸明朗應可消除預期心理所引起的漲幅而回歸基本面，台灣中油將密切觀察後續油價變化以及各產油國的因應作為，如若原油價格漲幅過大，台灣中油對國內油品售價亦訂有平穩機制。