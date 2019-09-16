油價大幅波動無可避免 中油呼籲民眾不必恐慌

2019-09-16 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯國家石油公司的阿布蓋格煉油廠14日遭到攻擊。 路透 分享 facebook

沙烏地阿拉伯原油處理設備廠日前遭到攻擊，原油供應短缺的氛圍正在全球蔓延。台灣中油表示，近日油價大幅波動無可避免，但隨著情勢逐漸明朗，油價也將回歸基本面，民眾不必恐慌。

市場擔心油價大漲，中油公司今（16）日表示，沙國原油產出設施損害程度尚未明朗，全球原油短期內供給無虞，國內能源供應不致受到影響；有關後續各産油國因應作為及價格變動，台灣中油會持續密切觀察，請民眾毋需恐慌。

中油指出，根據沙烏地阿拉伯官方聲明，目前影響量約每日570萬桶，約佔全球5%原油供應量，沙國表示該攻擊無人傷亡，並已開始調查損害狀況，將以現有存量彌補供應減少。

同時，美國能源部也表示，已經準備釋出戰備儲油，並將與國際能源署合作，配合全球性行動。據此研判，全球原油短期內供給應無虞，變數在於沙國恢復正常產油水準所需時間長短。

根據石油輸出國家組織（OPEC）今年8月數據，沙國每日生產約980萬桶原油，相當於全球每日1億桶供應量的10％。目前影響量570萬桶是因沙國主動暫時關閉生產設備進行檢查，並非實際受損量。

中油表示，我國今年1至8月自沙國進口量約2,300萬桶，占總原油進口量約22%，雖然占比不低，但中油近年推動分散風險、多元採購，原油來源多元，目前適合煉製的原油有130餘種，產地來自約42個國家，可向中東或美國、西非等國要求增加供應量。

此外，國內兩家石油業者的儲油安全存量為60日以上，加上中油代政府儲油相當於台灣中油的35日銷量，國內仍存有相當的安全存量，油品供應無虞。

至於大家最關心的油價變動，中油表示，近日油價大幅波動無可避免，但隨著情勢逐漸明朗，應可消除預期心理所引起的漲幅，中油將密切觀察後續油價變化以及各產油國的因應作為，如若原油價格漲幅過大，中油對國內油品售價也訂有平穩機制。