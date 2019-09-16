調升伙食費、創生日假 渣打銀行與企業工會簽第4次團協

2019-09-16 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



渣打銀行與其企業工會今（16）日舉行團體協約簽約典禮，勞動部長許銘春親自到場見證。渣打銀行與工會完成第4次簽訂團體協約，延續民國98以來全台第1家外商銀行正式簽訂團體協約，均由新竹市政府輔導，深具意義。

這次除成功調升伙食費、及首創生日假兩大亮點，員工產假20週及陪產假10天的福利，也明訂於協約中，讓工會會員保障加倍，新竹市長林智堅肯定渣打銀行與企業工會經一年多協商達成共識，是「勞資和諧，共創雙贏」的具體實踐。

勞動部長許銘春表示，簽訂團體協約是穩定勞資關係最重要的一環，很榮幸受邀參加見證這歷史的時刻，勉勵勞資雙方持續往前走，並期許大家越來越好。

新竹市政府勞工處長黃錦源表示，勞資雙方在互信互諒互助基礎下，企業讓員工獲得完善的照顧，才能落實以客為尊，渣打銀行堪稱金融界的標竿。

渣打銀行總經理林遠棟，肯定員工是銀行的重要資產，基於照顧員工的立場，來簽訂團體協約。工會理事長吳玉香說，歷經17次勞方討論會議、25次理事會議、9次勞資協商會議終於完成，本次團體協約有成功調升伙食費及首創生日假兩大亮點，讓工會會員保障加倍。另外，員工產假20週及陪產假10天的福利，也明訂於協約中，與竹市府友善育兒、推動生活與工作平衡的目標相呼應。

竹市府勞工處長黃錦源說明，新竹市政府輔導渣打銀行與工會在98年5月8日簽訂第1次團體協約，這是第1家外商銀行正式簽訂的團體協約，意義非凡，如今在勞資雙方的努力下，終於凝聚共識，確定第4次團體協約的內容，實可作為新竹市勞資關係的模範。

今天團體協約簽約典禮，由渣打銀行總經理林遠棟、企業工會理事長吳玉香共同完成團體協約之簽訂，勞動部長許銘春、勞動部勞動關係司長王厚偉、新竹市政府勞工處長黃錦源、台北市勞動局長賴香伶等人均到場見證。