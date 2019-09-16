親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

三中案開庭 馬英九律師反問：黨章第幾條在處理黨產？

沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

近半數上班族希望跨足電商 盼月薪超過5萬元

2019-09-16 14:55聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

班族預期投入電商後薪資能成長四成。報系資料照
班族預期投入電商後薪資能成長四成。報系資料照
分享
1111人力銀行今公布調查，有超過半數上班族希望未來投入電商領域，目前事電商相關工作者比例最高的年齡層以21歲到25歲居冠；而未來有意投入電商產業則以31歲到35歲為最大宗。調查也發現，上班族平均薪資落在3萬6588元，對於進入電商產業的期待薪資則為5萬920元，兩者相差1萬4332元，上班族預期投入電商後薪資能成長四成。

根據商業發展研究院調查推估，去年國內電商交易額約新台幣1兆4481億元。而跨境電商更是台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。推估去年台灣跨境電商交易額為新台幣748億元，今年更將成長至834億元。

1111人力銀行今發布調查發現，高達9成3的上班族在過去一年曾有過網路購物經驗，其中有53.7%的人曾利用網路購買海外商品，顯見隨著科技進步及消費模式改變，電子商務發展態勢日益增溫。

調查也發現，有高達46.7%受訪者在未來有意投入電商產業，9.2%曾經投入但已離開，還有6.3%的人正處於該產業圈；但也有37.8%坦言無意從事電商工作。總括而言，有超過半數上班族，對於電商領域躍躍欲試。

從年齡交叉分析看出，目前從事電商相關工作比例最高的年齡層以「21-25歲」居冠；而未來有意投入電商產業則以分布「31-35歲」為最大宗。投入電商產業的主要原因為「電商是趨勢/產業前景佳」、「兼職增加收入」、「工作不受時間空間限制」、「培養第二專長」及「調薪機會多」。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據經濟部統計處的「批發、零售及餐飲業經營實況調查報告」，2016年我國零售業電子商務營業額為2212億元，年增率12.3%。從這次調查看出，有高達9成3的人都曾有過網購經驗，甚至不乏在跨境電商平台消費購物，說明電商已滲透在一般人日常生活中，成為不可或缺的購物通路之一，隨著電子商務蓬勃發展，正迫切需求引領潮流的尖端人才加入。

又從年齡分布可以看出，重度使用網路的年輕世代愈容易跨入電商圈，從業比例也相對高；而31-35歲上班族，雖然已累積一定的職場經歷，對於電商模式懷抱探索熱忱，但仍需要估評衡量自我職能才敢跨入該領域。

台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮表示，台灣以中小企業居多，透過電商平台的使用與推廣，可以幫助許多公司商家解決國際貿易困境，因此我們需要更多專業的人才加入。

為了進入電商產業工作，上班族會願意做足哪些準備？調查指出，包括累積相關經驗、自學專業技能、積極拓展人脈及精進外語能力。而偏好的電商模式首選為「拍賣平台」、「社群平台」像FB與IG，還有「電商整合實體門市」。

觀察這次受訪上班族平均薪資落在3萬6588元，對於進入電商產業的期待薪資為5萬920元，兩者相差1萬4332元，上班族預期投入電商後薪資能成長4成。而高收入伴隨著往往也是高壓力，根據調查指出，有高達62.4%受訪者認為，從事電商工作「壓力有感」，其中甚至有16.6%直言「非常有壓力」。

為了解上班族從事電商相關工作的意願，1111人力銀行設計問卷，進行「上班族前進電商意向調查」，調查期間自今年8月14日至9月9日，進行網路問卷調查，有效樣本數1098分，信心水準95%，正負誤差值為2.96個百分點。

上班族薪資人力銀行
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

油田受損概況牽動油價走勢 台塑集團持續觀察

2019-09-16 12:17

沙國產油大減 台塑化：國內絕不會缺油

2019-09-16 12:43

離岸風電機艙組裝廠台中港啟動 首座歐洲境外組裝廠

2019-09-16 13:16

最新數據出爐！1950人放無薪假 減少307人

2019-09-16 11:01

電商大餅一年834億 31至35歲上班族最想投入電商業

2019-09-16 14:33

無薪假人數 沒有向上攀升

2019-09-16 14:32

「台北當代」扮先驅 國際關注台灣

2019-09-16 14:25

亞洲藝術市場板塊位移 香港動盪、我趁勢崛起

2019-09-16 14:22

西門子歌美颯在台風機機艙組裝廠 拚2021年投產

2019-09-16 13:36

聯強國際 × 南港輪胎 世紀明珠商辦大樓簽約記者會

2019-09-16 11:42

理財專家：這樣投資 40歲準備退休金還來得及！

2019-09-16 11:07

從貿易戰火餘燼重生 機械業尋求進口替代新動能

2019-09-16 09:15

我進口原油 25%來自沙國

2019-09-16 00:11

財經觀點／資金回流 台邁向資產管理中心

2019-09-16 00:06

資金匯回專法 三大鬆綁

2019-09-15 23:22

祭好康…吸引匯回資金落實投資

2019-09-15 23:14

境外資金匯回…錢進私募基金 另闢新路

2019-09-15 23:13

本周指標／美消費者信心仍樂觀

2019-09-15 23:08

林佳龍：台中機場2035年前 將投入250億元

2019-09-15 16:55

使用六氟化硫恐加速全球暖化 台電回應這麼說…

2019-09-15 11:58

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

保險員都用這招占你便宜…自保必學3件事

2019-09-16 09:00

紫光大挖角 台廠警戒

2019-09-16 00:06

鴻海大陣仗 搶進半導體展

2019-09-16 00:03

貸款權數擬調降 外資喊三金控受惠大

2019-09-15 18:47

三類保險死亡保障門檻 將重整

2019-09-15 23:54

整頓儲蓄險保單 金管會將縮小打擊面

2019-09-15 18:53

紫光拚DRAM 十年要砸3.5兆

2019-09-16 00:05

熱錢亂竄 央行三劇本穩匯

2019-09-15 23:37

新台幣強彈逾1角 站上30字頭

2019-09-16 09:55

壽險新規…年輕保戶負擔增 可能轉買基金

2019-09-15 23:56

資金匯回專法 三大鬆綁

2019-09-15 23:22

林佳龍：台中機場2035年前 將投入250億元

2019-09-15 16:55

小摩：今年DRAM價格看跌40%

2019-09-16 00:03

出口首度超越日本！ 一張表看懂台灣光學鏡頭崛起

2019-09-16 11:02

劉揚偉掌舵 鴻海強攻高價值領域

2019-09-16 00:02

我進口原油 25%來自沙國

2019-09-16 00:11

沙國煉油廠遇襲 學者：油價面臨上漲壓力

2019-09-15 16:59

實支實付醫療險11月8日起限買3張 專家提醒4重點

2019-09-16 12:13

蘋果布局下世代雙R穿戴 正崴、揚明光等受惠

2019-09-16 00:01

利差薄如紙 國銀不好賺

2019-09-15 23:21

【重磅快評】勞資爭議雙方各退一步才是進步

2019-09-16 10:09

離岸風電機艙組裝廠台中港啟動 首座歐洲境外組裝廠

2019-09-16 13:16

友嘉5G未來工廠 亞洲首座

2019-09-15 23:16

日月光、台達獲DJSI產業領導者 台灣入選企業增至23家

2019-09-15 18:13

全球筆電第2季出貨量 台灣占82.3% 仁寶排名第一

2019-09-16 11:45

境外資金匯回…錢進私募基金 另闢新路

2019-09-15 23:13

債務逾請求權時效 列收入

2019-09-15 22:49

台新金 躋身世界、新興市場指數雙榜

2019-09-15 23:19

漢諾威展 台灣寫兩紀錄

2019-09-15 23:12

財經觀點／資金回流 台邁向資產管理中心

2019-09-16 00:06

沙國產油大減 台塑化：國內絕不會缺油

2019-09-16 12:43

付款境外電商 十日內辦扣繳

2019-09-15 22:49

信用卡大戰 四大行衝量

2019-09-15 23:19

方俊強專訪／foodpanda扎根七年 迎爆發期

2019-09-15 23:04

群創入選道瓊永續指數 評鑑成績全台面板業第一

2019-09-16 11:07

鑫創每股60元掛牌上櫃 啟動蜜月行情

2019-09-16 11:50

上百億保險金找不到人給付列負債 將衝擊保險業獲利

2019-09-16 14:30

生技中心擴大結盟 開發新藥

2019-09-15 22:15

道瓊世界指數 日月光上榜

2019-09-15 23:55

理財專家：這樣投資 40歲準備退休金還來得及！

2019-09-16 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top