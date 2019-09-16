近半數上班族希望跨足電商 盼月薪超過5萬元

2019-09-16 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



班族預期投入電商後薪資能成長四成。報系資料照 分享 facebook 1111人力銀行今公布調查，有超過半數上班族希望未來投入電商領域，目前事電商相關工作者比例最高的年齡層以21歲到25歲居冠；而未來有意投入電商產業則以31歲到35歲為最大宗。調查也發現，上班族平均薪資落在3萬6588元，對於進入電商產業的期待薪資則為5萬920元，兩者相差1萬4332元，上班族預期投入電商後薪資能成長四成。

根據商業發展研究院調查推估，去年國內電商交易額約新台幣1兆4481億元。而跨境電商更是台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。推估去年台灣跨境電商交易額為新台幣748億元，今年更將成長至834億元。

1111人力銀行今發布調查發現，高達9成3的上班族在過去一年曾有過網路購物經驗，其中有53.7%的人曾利用網路購買海外商品，顯見隨著科技進步及消費模式改變，電子商務發展態勢日益增溫。

調查也發現，有高達46.7%受訪者在未來有意投入電商產業，9.2%曾經投入但已離開，還有6.3%的人正處於該產業圈；但也有37.8%坦言無意從事電商工作。總括而言，有超過半數上班族，對於電商領域躍躍欲試。

從年齡交叉分析看出，目前從事電商相關工作比例最高的年齡層以「21-25歲」居冠；而未來有意投入電商產業則以分布「31-35歲」為最大宗。投入電商產業的主要原因為「電商是趨勢/產業前景佳」、「兼職增加收入」、「工作不受時間空間限制」、「培養第二專長」及「調薪機會多」。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據經濟部統計處的「批發、零售及餐飲業經營實況調查報告」，2016年我國零售業電子商務營業額為2212億元，年增率12.3%。從這次調查看出，有高達9成3的人都曾有過網購經驗，甚至不乏在跨境電商平台消費購物，說明電商已滲透在一般人日常生活中，成為不可或缺的購物通路之一，隨著電子商務蓬勃發展，正迫切需求引領潮流的尖端人才加入。

又從年齡分布可以看出，重度使用網路的年輕世代愈容易跨入電商圈，從業比例也相對高；而31-35歲上班族，雖然已累積一定的職場經歷，對於電商模式懷抱探索熱忱，但仍需要估評衡量自我職能才敢跨入該領域。

台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮表示，台灣以中小企業居多，透過電商平台的使用與推廣，可以幫助許多公司商家解決國際貿易困境，因此我們需要更多專業的人才加入。

為了進入電商產業工作，上班族會願意做足哪些準備？調查指出，包括累積相關經驗、自學專業技能、積極拓展人脈及精進外語能力。而偏好的電商模式首選為「拍賣平台」、「社群平台」像FB與IG，還有「電商整合實體門市」。

觀察這次受訪上班族平均薪資落在3萬6588元，對於進入電商產業的期待薪資為5萬920元，兩者相差1萬4332元，上班族預期投入電商後薪資能成長4成。而高收入伴隨著往往也是高壓力，根據調查指出，有高達62.4%受訪者認為，從事電商工作「壓力有感」，其中甚至有16.6%直言「非常有壓力」。

為了解上班族從事電商相關工作的意願，1111人力銀行設計問卷，進行「上班族前進電商意向調查」，調查期間自今年8月14日至9月9日，進行網路問卷調查，有效樣本數1098分，信心水準95%，正負誤差值為2.96個百分點。